Dino Giarrusso attacca Spadino dopo il ritiro dall'Isola: ecco perché

Caos all’Isola dei Famosi. L’addio di Spadino continua a far discutere i partecipanti e i naufraghi dell’isola più nota d’Italia. Sull'argomento è tornato anche l’ex politico e giornalista Dino Giarruso che ha criticato severamente il compagno d’avventura che mercoledì scorso ha deciso clamorosamente di abbandonare il reality show condotto da Veronica Gentili.



Ma facciamo un passo indietro. Sapdino, insieme a Nunzio, ha deciso di ritirarsi dal reality prima del dovuto. Ma Giarrusso non è d’accordo e attacca. “Un ragazzino che arriva e dice…No, noi facciamo così…Sei maleducato…L’educazione ce l’hai o non ce l’hai…”, ha esordito senza mezzi termini. Da qui la replica Alessia Fabiani che è intervenuta per calmare le acque e ha posto le sue attenzioni sull’altro naufrago che mercoledì scorso ha deciso di tornarsene in Italia insieme a Spadino, Nunzio. Su quest’ultimo, ivece, Giarrusso ha speso parole dolci. “Mentre Nunzio mi sembra un bravo ragazzo, ma anche lo Spadino lo sarà eh…Mi è sembrato che quando Nunzio ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi stava per mettere a piangere…Mi è dispiaciuto tantissimo…”, ha detto il giornalista cercando di capire la scelta del naufrago. E anche Alessia Fabiani, chicchierando proprio con Giarrusso, non ha nascosto di essere molto dispiaciuta che alla fine abbia deciso di ritirarsi: “Mi ricorda mio figlio…”.

Dino Giarrusso ha poi confessato ad Alessia Fabiani di non riuscire ancora a capire il motivo per cui

abbia deciso alla fine di ritirarsi da L’Isola dei Famosi: “Io ancora non capisco perchè lui abbia poi mollato…”. L’ennesima stoccata all’interno di un reality show colmo di sorprese e scontri.