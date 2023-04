"Malore per Helena Prestes." Notte di paura all'Isola dei Famosi

Dopo le ore da incubo dell’ex Suor Cristina, anche per Helena Prestes arrivano momenti di terrore all'Isola dei Famosi. Infatti, la modella brasiliana ha accusato un malore nella notte tra il secondo e il terzo giorno. Secondo le prime indiscrezioni, a causarle il problema di salute sarebbero stati dei lumaconi di mare crudi pescati dalla showgirl Nathaly Caldonazzo e che la Prestes avrebbe mangiato.

Il malore nella notte

A dare l’allarme è stata proprio Corinne Cléry che, appena si è resa conto del malessere della compagna d’avventura, ha subito richiamato gli altri naufraghi, i quali – per fortuna – non hanno accusato alcun problema di salute nonostante avessero mangiato anche loro i lumaconi. “Ha vomitato e ora si sente male”, ha spiegato la Cléry. L’attrice francese ha, inoltre, fatto presente che Helena avesse anche mal di gola e spossatezza. Tuttavia, la modella brasiliana pare non ricordarsi di preciso quanto accaduto durante la notte, tanto che ha chiesto delucidazioni a Corinne. “Sì, deliravi! Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”, ha risposto quest’ultima.

Le ipotesi degli altri naufraghi

Anche nella Tribù degli Accoppiados, Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone, ha commentato l’accaduto; secondo lui potrebbe trattarsi di un’intossicazione alimentare: “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare”.

Secondo Pamela Camassa, invece, il malore di Helena nulla avrebbe a che fare con i lumaconi di mare. Per la compagna di Filippo Bisciglia, la modella sarebbe stata troppo esposta ai raggi solari: “Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione”.

Per fortuna la situazione è rientrata nella norma ed Helena pare essersi ripresa. La produzione dell’Isola, infatti, dopo essersi assicurata delle condizioni di salute stabili della modella, le ha consentito di rientrare in gioco.

Le prime polemiche su Helena

Ricordiamo che Helena Prestes è al televoto – di cui conosceremo l’esito lunedì sera - con Marco Predolin. Le nomination hanno generato una serie di polemiche e dopo il malcontento del conduttore, alcune naufraghe della Tribù Chicas hanno accusato la modella brasiliana di lamentarsi in continuazione: “Si sveglia con la polemica”. Inoltre, Helena è stata anche accusata di fare del vittimismo. Tuttavia, ad aiutarla ci ha pensato proprio Claudia Motta, con cui la Prestes ha avuto un battibecco nel corso della prima puntata a causa della catena di salvataggio; quest’ultima, infatti, ha scelto di mettere in salvo Corinne Cléry piuttosto che la Motta. Miss Mondo Italia ha così cercato di rassicurare Helena Prestes, consigliandole di stare tranquilla.