Isola dei famosi, arriva il primo provvedimento disciplinare: ecco chi è stato colpito e perché

Sembrerebbe non esserci davvero pace per la nuova edizione del reality di Canale 5, l’Isola dei Famosi. Dopo le polemiche per le nomination che hanno visto un Marco Predolin particolarmente infuriato, adesso arriva anche il primo provvedimento disciplinare per i naufraghi in Honduras. Infatti, le tribù dell’Isola hanno infranto le regole, aiutandosi tra loro nell’accensione del fuoco.

L’infrazione

Come abbiamo visto nella puntata di lunedì sera, i naufraghi in questa edizione sono stati divisi in tre tribù: quella degli Hombres, delle Chicas e degli Accopiados. Le tre fazioni posso regolarmente parlare, discutere, litigare e scambiarsi confidenze tra loro; tuttavia, è severamente vietato dal regolamento potersi aiutare a vicenda. Nonostante questo, i concorrenti hanno violato le norme del gioco e, infatti, Helena Prestes (della tribù delle donne) ha aiutato gli Accopiados ad accendere il fuoco. Ad unirsi alla modella anche Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero, i quali soffiando hanno aiutato le coppie ad alimentare la fiamma.

Il comportamento di Simone Antolini

È a questo punto che, Simone Antolini, vedendo il comportamento dei naufraghi delle altre tribù, ha subito affermato: “Ma possiamo farci aiutare?”. “No, è vietato”, ha risposto il compagno Alessandro Cecchi Paone. Non contento, Antolini ha letto il regolamento dell’Isola che diceva: “Vi è proibito assolutamente aiutare i vostri avversari”. Dunque, prontamente, Simone si è avvicinato ad Andrea Lo Cicero, intento ad aiutare la tribù delle coppie, facendogli notare l’errore.

Il comunicato dell’Isola

Naturalmente, il comportamento dei novelli naufraghi non poteva di certo passare inosservato alla produzione del reality che ha immediatamente mandato un comunicato, letto dallo stesso Simone Antolini, che recitava: “Lo spirito dell'Isola vi osserva sempre. Le regole erano chiare: tra queste c'era il divieto di aiutarsi fra gruppi avversari. Il fuoco è stato acceso con la collaborazione di naufraghi di tribù diverse. Quindi verrà immediatamente spento”. Il leader ha gettato il comunicato nel fuoco non accettandone il contenuto; al contrario, ha assicurato: “Andrea ha solo guardato. Non ci ha aiutato nessuno”. Nonostante pochi minuti prima fosse stato proprio lo stesso Antolini a far notare l’infrazione. L’unico a fare mea culpa è stato Luca che, invece, ha spiegato di avere contribuito all’accensione del fuoco.

Il daytime e le prime polemiche

Tra le altre cose, il daytime di questo pomeriggio (mercoledì 19 aprile), ha mostrato i concorrenti della tribù degli Accoppiados alle prese con le prime difficoltà honduregne e, per questo, abbiamo visto una Claudia Motta alle prese con la pesca per la prima volta. Ma non è finita qui: sempre Simone Antolini, il compagno di Alessandro Cecchi Paone, ha manifestato il suo disappunto nei confronti della modella brasiliana Helena Prestes che, nella puntata di lunedì sera, ha dato avvio alla catena di salvataggio scegliendo l’attrice Corinne Cléry. È stata, infatti, proprio Claudia Motta a rimanere fuori dalla tribù delle Chicas e ad andare d’obbligo in quella delle coppie scegliendo di avere al suo fianco Pamela Camassa. Già in puntata la Motta aveva mostrato il suo dispiacere a questo proposito, ma a rincarare la dose ci ha pensato il compagno di Cecchi Paone.