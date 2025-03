"Marcisci co***one". Volano stracci al Grande fratello

Lorenzo Spolverato

Si preannunciano giorni di forte tensione nella casa del Grande fratello. Mancano poco più di 20 giorni alla fine della trasmissione e tutti vogliono vincere. Il montepremi di 100mila euro è troppo ghiotto per rinunciarvi a cuor leggero e i concorrenti sanno che questi sono gli ultimi giorni per provare a convincere il pubblico, soprattutto chi non è ancora arrivato nella fase finale. Dissapori e vecchie ruggini ora saranno più vivide che mai, utilizzate anche come strumento di dinamica all'interno del gioco per avere più clip e aumentare il proprio peso specifico nelle logiche di gioco. A tirar sempre su la tensione del gioco è Lorenzo Spolverato, il cui carattere fumantino inizialmente tollerato, ora è diventato motivo di scontri.

Tutto è iniziato durante la diretta di giovedì, quando Spolverato è finito al centro delle polemiche per i suoi comportamenti, che sono stati stigmatizzati anche dal conduttore. In una discussione con gli altri concorrenti però, si è rivolto a Javier Martinez definendolo il " badante di Helena Prestes ". I due sono fidanzati e la brasiliana all'inizio del gioco sembrava potesse avere una relazione con il modello ma poi si sono separati e ora Prestes e Martinez sono una coppia consolidata.

" Javier, devi imparare a stare zitto. Ti fanno sempre gli sconti qui dentro, io le prendo tutte, una ad una, e ne vado fiero. Ecco perché sono agitato, non perché tu mi fai paura ", ha accusato Spolverato, convinto fin dall'inizio di essere penalizzato dalle dinamiche, quando invece è stato il primo concorrente a conquistare la finale. I due si sono scambiati ancora un po' di scaramucce e poi tutto si è chiuso lì, ma solo per quel momento. Tuttavia, Spolverato non sembra comuque digerire la presenza di Martinez e così, quando quest'ultimo è stato chiamato in confessionale, non appena ha varcato la porta rossa, gli ha rivolto parole alquanto sgradevoli: " Marcisci cog***one ". Tra chi non vede di buon occhio Spolverato c'è sicuramente Stefania Orlando, secondo la quale lui " è bravo a sviare, ieri mi ha detto che a me fanno sconti.

Ma quali sconti devono farmi, cosa ho fatto?". La narrazione vittimistica ha contraddistinto la sua esperienza di gioco ma, evidentemente, per come è andato il suo percorso, al pubblico è piaciuto. Bisogna aspettare per capire se lo faranno anche vincere.