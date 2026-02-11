Mare fuori 6: annunciata la data di uscita. E nel cast c’è anche una figlia d’arte

I tanti fan della fiction italiana Mare Fuori possono tirare finalmente un sospiro di sollievo, perché la sesta stagione della fortunatissima serie tv sta per arrivare. Mare Fuori 6, infatti, ha una data di uscita ufficiale ed è molto più vicina di quanto si pensi. Una vera e propria delizia per gli appassionati delle storie dei ragazzi del fittizio Istituto Penale per Minorenni di Napoli che, dopo la fine della quinta stagione, sono rimasti col fiato sospeso. Lo scorso arco di episodi, infatti, si era concluso lasciando appesi numerosi interrogativi e misteri. C’era Dobermann, alle prese con il suo incubo della droga, l’amore impossibile di Milos e Cucciolo, ma anche Carmela e la sua ambizione a diventare la vera regina di Napoli, mentre l’amatissima Rosa Ricci deve fare i conti non solo con l’eredità della sua famiglia, ma anche con la consapevolezza di essere viva solo grazie a Tommaso, che l’ha protetta da un killer la cui identità rimane ancora ignota al pubblico. Tutte storie, queste, che sono pronte a riprendere il via nei nuovi episodi.

La sesta stagione di Mare Fuori arriverà sul piccolo schermo il prossimo 4 marzo, quando su RaiPlay verranno messi a disposizione i primi sei episodi di questa nuova serie. Per scoprire il finale, invece, bisognerà attendere la settimana successiva, l’11 marzo, quando il servizio streaming della Rai metterà a disposizione anche gli episodi finali. Come da tradizione, poi, tutti gli episodi di Mare Fuori 6 saranno disponibili anche in chiaro e in prima serata, su Rai 2, in una data che è ancora da annunciare.

Un successo, quello della co-produzione Rai Fiction - Picomedia, che non sembra accennare a rallentare e che, invece, colleziona nuovi spettatori di anno in anno, confermando un andamento di audience che è ormai una sicurezza nel mondo della serialità italiana. Beniamino Catena, regista di Mare Fuori, ha però voluto solleticare ancora di più la curiosità del pubblico, spiegando che in Mare Fuori 6, sebbene si cercherà di mantenere la coerenza narrativa con le stagioni passate, l’attenzione si sposterà soprattutto sul percorso di redenzione e di recupero dei protagonisti. In un certo senso, dunque, è come se le stagioni passate, coi loro intrecci dentro il carcere, servissero come preparazione per la vita lontana dall’istituto di detenzione minorile.

Rimane confermato tutto il cast principale a cui si aggiungono due nomi interessanti. Il primo è quello di Romano Reggiani, visto recentemente nel film L’Orto Americano di Pupi Avanti e nella nuova versione de Il Gattopardo. L’attenzione, però, è tutta concentrata su Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli, che in Mare Fuori 6 interpreterà il personaggio di Stella che, nella descrizione rilasciata dalla Rai, è descritta come “una giovanissima ragazzina allevata rigidamente per divenire un talento musicale” che “si macchia suo malgrado di un terribile crimine pur di sfuggire all’oppressivo ambiente domestico.” Abituata a starsene da sola, Stella scoprirà il vero senso dell’amicizia proprio dietro le sbarre del IPM.

Appuntamento dunque al 4 marzo con il primo episodio di Mare Fuori 6 che si intitola La legge del più forte e che prenderà il via proprio dal desiderio comune di scoprire l’identità di colui che ha provato a uccidere Rosa.