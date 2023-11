Massimiliano Varrese scheggia impazzita, Fiordaliso regina indiscussa: le pagelle del Grande Fratello

Un nuovo appuntamento con il Grande Fratello è andato in onda ieri sera, 9 novembre. Grandi protagoniste della serata le coppie per eccellenza di questa edizione, Paolo e Letizia e Garibaldi e Beatrice. Massimiliano, invece, è stato al centro di un nuovo confronto; per Vittorio e Fiordaliso sorprese in vista: per lui la mamma, per lei i quattro fratelli. Ciro è stato il meno votato, finendo direttamente al televoto per l’eliminazione della prossima settimana. Gli inquilini finiti in nomination – oltre Ciro - sono: Jill e Giuseppe. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della diciottesima serata.

Concorrenti

Fiordaliso – voto 9

Continua a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Fiordaliso è una piacevole sorpresa; così, ad ogni puntata aggiunge un tassello in più alla sua esperienza che fino ad ora sta vivendo magistralmente. Zia Fiorda sa essere molto dura, ma anche fragile e, nell’appuntamento con il reality di ieri sera, ci ha donato un altro pezzo del suo vissuto: il forte legame con i 4 fratelli che sono entrati direttamente nella Casa di Cinecittà per darle un abbraccio. Sicuramente questo percorso permetterà a Fiordaliso di farsi conoscere a fondo anche da un pubblico più giovane che sta imparando ad apprezzarla ogni giorno di più.

Paolo Masella – voto 5

Povero Paolo, aveva appena finito di dire che era “iniziata la favola” (dopo il bacio con Letizia), che già la Petris gli ha chiesto di non starle troppo addosso. Non mettiamo in dubbio l’interesse – e forse l’innamoramento – di Paolo, però, alcune volte diventa un pochino pesantuccio, oltre che logorroico. Forse, ciò che vuole Letizia, avendo da pochissimo concluso una storia importante, è soltanto un pochino di leggerezza.

Massimiliano Varrese – voto 4

Era da tempo che non vedevamo una sfuriata di Massimiliano Varrese; tuttavia, è bastata una nomination a farlo scoppiare d’ira. È per questo che, nel corso di un pranzo con gli inquilini, li ha apostrofati dando loro dei “maleducati”. E pensare che fino a qualche puntata fa era il preferito della Casa. La vera domanda è: perché questo sfogo improvviso? Ma soprattutto, chi è il vero bersaglio delle critiche dell’attore? Massimiliano vuole essere protagonista e questo ormai si è capito; sarà forse questo il motivo della sua rabbia? Mancanza di clip in puntata? In tutto ciò vi è anche del comico: Varrese pretende i ringraziamenti da parte del resto degli inquilini per essersi riavvicinato a Beatrice; riavvicinamento che lui definisce anche “rischioso”. Per fortuna ci ha pensato il padrone di casa a scagliargli l’arco con tutte le frecce: “Rischioso per gli inquilini, ma non per il pubblico a casa dato che Beatrice è molto forte”.

Vittorio Menozzi – voto 7.5

Qualcuno gli dà del “noioso”, qualcun altro del “pesante”. In realtà Vittorio, nonostante non si renda protagonista di inutili querelle, sta facendo il suo percorso senza snaturarsi a favor di telecamere. È per questo che dal giorno zero supera le nomination, conquistando grande consenso da parte del pubblico. Ieri sera, inoltre, l’abbiamo visto per un attimo senza filtri, quando ha lasciato andare le sue emozioni durante l’incontro con la mamma.

Giuseppe Garibaldi – voto 4

“Stai con Bea perché ti conviene”, tuona Massimiliano. “Non è vero perché gli aerei li ricevo lo stesso e il pubblico mi vota”, risponde lui. Probabilmente Garibaldi ha dimenticato tutti i piagnistei fatti una volta finito in nomination dopo le forti affermazioni verso la Luzzi. Il motivo? La paura di essere eliminato. Purtroppo all’interesse di Garibaldi nei confronti di Beatrice forse non ci crede nemmeno lui.

Mirko Brunetti – voto 5

Anche basta. Non c’è puntata in cui Greta non coglie occasione per dire la sua. Ormai sta diventando il Grande Fratello dell’ex tentatrice e non di Mirko, e questo il gieffino dovrebbe capirlo, piuttosto che continuare a dare spiegazioni inutili a cui forse nemmeno lui crede. A dimostrazione di questo, dopo averla baciata appassionatamente lunedì scorso (su invito di Signorini), adesso sostiene che la fidanzata non sia abbastanza matura.

Giampiero Mughini – voto 6.5

Una versione decisamente inedita quella di Giampiero Mughini che abbiamo visto ieri sera. Così, il giornalista si è lasciato andare ad un profondo – e doloroso – ricordo del padre. Ma non solo, perché nel corso di un confessionale si è fatto promotore anche di un bellissimo messaggio, sottolineando quanto le etichette nella vita non servono a nulla.

Beatrice Luzzi – voto 6

“Ci sono cascato di nuovo” cantava il buon Achille Lauro. Una frase che fa al caso della nostra Beatrice che si è riavvicinata a Garibaldi, nonostante i loro trascorsi. Ormai la Luzzi sembra aver completamente deposto le armi quando si tratta del giovane calabrese. Certo è che resta da capire quanto sia sincero il nostro Garibaldi; ad ogni modo, l’attrice deve ben stare attenta perché in questo momento è la più amata dal pubblico a casa, e purtroppo in un gioco “spietato” come quello del Grande Fratello, le “volpi” sono sempre all’orizzonte. Speriamo che Garibaldi non le faccia perdere troppo la bussola.

Letizia Petris – voto 5.5

Dopo un bacio appassionato, Letizia ha deciso di prendere le distanze dal suo “Paul”. L’impressione è che da una parte l’inquilina – dopo una relazione di 3 anni con l’ex fidanzato - abbia la necessità di essere libera; dall’altra, è evidente che la fotografa non provi lo stesso interesse che ha Paolo nei suoi riguardi. Insomma, staremo a vedere come andrà a finire, l’importante è schiarirsi le idee prima o poi.

Per il diciottesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 18.5% di share.