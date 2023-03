MasterChef 12: ecco chi sono i quattro finalisti

MasterChef Italia arriva alle battute finali. Questa sera, su Sky e in streaming su NowTv, andrà in onda l'ultima sfida del più amato dei talent show culinari: ai giudici e chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli l'arduo compito di eleggere il vincitore di questa edizione, al termine di 12 puntate ad alta intensità che hanno visto sfidarsi 20 aspiranti chef in prove di un livello tecnico sempre più elevato. A giocarsi il tutto per tutto per conquistare il titolo di dodicesimo MasterChef italiano sono rimasti in quattro: Bubu, Edoardo, Hue e Mattia.

Antonio Gargiulo, detto "Bubu", è uno studente di Scienze Archeologiche di 19 anni. È nato a Vico Equense (come lo chef Cannavacciuolo), ma è cresciuto a Cagliari. Estremamente talentuoso e abile dal punto di vista tecnico nonostante la giovanissima età, ha sempre tenuto alta l'asticella delle sue prove culinarie all'interno della Masterclass. È determinato a fare della cucina il suo futuro e vincere MasterChef Italia potrebbe essere proprio l'occasione per dimostrare ai suoi genitori che cucinare non è un semplice hobby ma il lavoro dei suoi sogni.

Edoardo Franco ha 26 anni ed è di Varese. Attualmente è disoccupato, dopo aver deciso di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione. Ha fatto i lavori più disparati in diversi Paesi europei e prima di entrare nella Masterclass, di cui è diventato il "motivatore" ufficiale, lavorava come rider per un servizio di delivery. Eccentrico, esuberante e creativo, Edoardo tra alti e bassi ha spesso tirato fuori l'asso dalla manica per creare inaspettatamente piatti sorprendenti, conquistando gli chef. Ha fatto una scommessa con Bruno Barbieri: se vince, lo chef in persona gli raserà i capelli a zero.

Hue Dihn Ti ha 27 anni ed è nata in Vietnam. Dove ha il "progettone", come ama definirlo, di tornare e aprire il primo ristorante stellato del Paese. Cresciuta in un famiglia umile nelle campagne circostanti Hanoi, è arrivata in Italia nel 2016 per studiare Relazioni internazionali. Oggi vive a Firenze, dove lavora come consulente per una società che sviluppa cooperazione tra aziende italiane e vietnamite. Spronata puntata dopo puntata a credere in sé stessa, soprattutto da Antonino Cannavacciuolo, Hue ha scoperto che lavorare i vegetali è la via per esprimere appieno il suo talento e il suo io culinario.

Mattia Tagetto, 37 anni, è un "bolzanino doc". Come ha raccontato tante volte, è appassionato di cucina sin da piccolo, quando già chiedeva ai genitori di essere portato a mangiare nei ristoranti stellati. Con la madre, la cui scomparsa nel 2016 l'ha molto segnato, ne avrebbe provati oltre 300. Attualmente gestore di un'enoteca e sommelier, Mattia sogna di aprire una ghost kitchen o una "chicchetta" nella sua città.

Per il vincitore in palio, oltre al titolo di dodicesimo MasterChef italiano, anche 100mila euro in gettoni d'oro, la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Ospite della serata finale la chef tristellata Clare Smyth, allieva di Gordon Ramsey nominata "Migliore Chef donna" nel 2018 dalla guida dei 50 Best Restaurants. La chef sarà protagonista della prima parte della serata, quella che eleggerà i componenti della finalissima che si cimenteranno nella preparazione del proprio menù degustazione che porterà finalmente alla proclamazione del vincitore di questa edizione. Chi sarà il dodicesimo MasterChef italiano?