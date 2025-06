Masterchef, chi sono i concorrenti che hanno realizzato il proprio sogno: aprire un ristorante

Ascolta ora 00:00 00:00

Masterchef è senza dubbio uno dei programmi più amati e seguiti del piccolo schermo. Il programma di cucina per aspiranti chef, che si sottopongono al giudizio di tre giudizi implacabili e imparziali, è molto amato proprio per il connubio tra la cucina e il reality show volto alla realizzazione di un sogno: quello di aprire un ristorante. Ma quali sono stati i concorrenti che, nel corso di queste quattodici edizioni - l'ultima si è conclusa lo scorso febbraio - è riuscito davvero a dare concretezza a questa ambizione lavorativa?

Il primo vincitore dell'edizione italiana di Masterchef, è stato anche tra i primi ad aprire un ristorante. Spyros Theodoridis ha fatti aperto il 1495 Restaraunt in provincia di Reggio Emilia e ancora oggi lavora come consulente e personal chef. Anche Tiziana Stefanelli è riuscita dapprima a realizzare il sogno, aprendo il suo ristorante a Roma, con il nome di Nest. L'avventura, però, non è durata a lungo e ben presto la chef ha scelto di chiudere i battenti del suo locale, per dedicarsi sia alla scrittura di libri che alle presenze in televisione.

Erica Liverani, vincitrice della quinta edizione di Masterchef, ancora oggi gestisce il Raflò, ristorante che ha una sede a Racenna e una a Savarna. Valerio Braschi, invece, è Executive Chef al Vibe Restaurant, un locale molto in vista nel centro di Milano, famoso per la battaglia continua allo spreco alimentare, mentre sulla tavolta porta sapori decisi e ricchi, che portano con sé un guizzo di sperimentazione. Molti concorrenti di Masterchef hanno continuato a lavorare nel mondo della cucina, scrivendo libri, facendo chef a domicilio, oppure reinventandosi come consulenti. Aprire un proprio locale resta una sfida difficile, che non tutti hanno potuto portare a termine. Ci è riuscito però Giuseppe Lavecchia, che si piazzò sesto nell'ottava edizione del programma in onda su Sky. Lo chef, infatti, ha aperto nel 2022 il ristorante Molo 70 ad Arma di Taggia (a Imola), insieme ad altri soci. Giuseppe Carlone, arrivato quattordicesimo nella dodicesima edizione, ha aperto un home restaurant a Bari. Kateryna Gryniukh, semifinalista della settima edizione, dopo aver lavorato per anni in ristoranti stellati, nel gennaio del 2023 ha aperto a Milano il ristorante Konnubio. Sfida vinta anche per Annamaria Magi, concorrente della nona edizione di Masterchef, che nel dicembre del 2022 ha aerto L'Oca Fifì, ristorante alle porte di Lecce dove offre una cucina dai sapori familiari e casalinghi. Sempre alla nona edizione dello show ha partecipato anche Giulia Busato che, nel 2022, aperto il Tocio. Non è propriamente un ristorante, quanto più un forno che, stando a quanto si legge sul sito di Masterchef Italia, produce pane nomade di pasta madre e "grani belli", espressione con cui si indicano i grandi di altissima qualità.

Risulta comunque evidente che non sono stati molti i concorrenti che, alla fine, sono riusciti davvero a realizzare il sogno di aprire un ristorante. Anzi, la percentuale di chi ce l'ha fatta è davvero bassa rispetto al numero di concorrenti in gioco.