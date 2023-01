"Masterchef? Dovrò andare dall'analista". Il concorrente e le accuse ai giudici

Francesco Girardi, 34 anni, è uno dei tre eliminati della quarta puntata di Masterchef 12. Il fotografo è uscito per avere sbagliato due piatti base della cucina italiana - gnocchi e cotoletta - ma la sua partecipazione al talent culinario di Sky sarà ricordata soprattutto per la critica rivolta ai tre giudici al termine di uno Skill Test durissimo: " Ogni tanto ricordatevi che davanti a voi non ci sono solo degli aspiranti chef, ma delle persone". Una dichiarazione alla quale Antonino Cannavacciulo ha subito replicato: "Lo sappiamo, altrimenti nessuno andrebbe avanti ". Ma la discussione sul web si è subito infiammata per l'atteggiamento dei tre giudici nei confronti dei concorrenti.

Eliminato dalla gara per la prestazione deludente, Francesco è tornato a parlare dello scontro con i giudici, ridimensionando le sue parole. " Non mi sono mai sentito trattato da loro in modo irrispettoso, nutro per tutti e tre grande stima", ha confessato al Corriere nella prima intervista dopo l'eliminazione, proseguendo: "Non li ho trovati arroganti né maleducati o fuori luogo: i commenti erano sui miei piatti, oggettivamente pieni di errori. E in cucina è sacrosanto essere rigorosi ".

L'aspirante chef trentino, fotografo di professione, però, si è voluto togliere un sassolino dalla scarpa ricordando, che il talent culinario è nato con l'intento di mettere alla prova cuochi amatoriali: " Quello che ho voluto dire è che ci hanno trattato da cuochi professionisti, quando nessuno di noi lo è. Siamo solo dei comuni mortali che si sono cimentati in cucina. I giudici avrebbero potuto avere un occhio di riguardo pensando che siamo amatori ".