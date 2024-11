Masterchef Italia, quando parte la nuova edizione: tutte le novità

Ascolta ora 00:00 00:00

L'attesa per l'inizio della nuova stagione di Masterchef Italia sta per finire. Da giovedì 12 dicembre le cucine del popolare programma culinario di Sky Original - prodotto da Endemol Shine Italy - riapriranno i battenti e la gara per decretare il Miglior chef amatoriale d’Italia ripartirà da dove si era interrotta otto mesi fa. Gli studi sono pronti, i giudici anche, insomma tutto è pronto per la quattordicesima edizione del talent culinario più visto di sempre.

Lo spot natalizio

Ad annunciare il ritorno in video sono stati i tre giudici di Masterchef, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, protagonisti del nuovo spot che anticipa l'inizio del programma. Lo stile del promo, visto la messa in onda a dicembre, è in clima natalizio con l'albero di Natale, al quale Antonino Cannavacciuolo appende la Golden pin, le luci colorate del pressure test accese da Bruno Barbieri e la slitta carica di mistery box con Locatelli che fa da aiutante agli elfi. Mancano i concorrenti, ma per quelli si dovranno aspettare le prime puntate con le selezioni.

Le novità di Masterchef

Masterchef 14 andrà in onda, come di consueto, su Sky e su Now e avrà lo stesso meccanismo delle passate edizioni. Gli aspiranti chef si destreggeranno tra prove, mystery box, pressure test e invention test passando attraverso le prove in esterna e i temuti skill test. Riconfermata anche la novità introdotta nell'ultima stagione: la Golden pin, la spilla dell’immunità che consente a uno dei concorrenti in gara di evitare l'eliminazione. Come di consueto non mancheranno gli ospiti in studio per alcune delle prove più impegnative: chef, pasticceri e personaggi del panorama gastronomico e culinario nazionale e internazionale.

Quando comincia e dove vedere Masterchef 14

L'appuntamento con la prima puntata è fissato per giovedì 12 dicembre con le puntate successive che verranno trasmesse tutti i giovedì a partire dalle ore 21:15.

Gli abbonati di Sky potranno vedere l'intera edizione in tempo reale, anche sulla piattaforma streaming Now, mentre in chiaro i telespettatori dovranno aspettare la replica della puntata in differita su Tv8, canale in chiaro del gruppo Sky. Le selezioni per glisono ancora in corso ma per conoscere i volti dei protagonisti della 14esima edizione di Masterchef bisogna aspettare ancora qualche settimana.