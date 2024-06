Matilde Brandi vincitrice morale, i dubbi su Edoardo Stoppa: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, domenica 2 giugno, la semifinale dell’Isola dei Famosi con la conduzione di Vladimir Luxuria. Mancano pochissimi giorni alla finalissima, di mercoledì 5 giugno. Karina Sapsai e Matilde Brandi sono state definitivamente eliminate. Edoardo Stoppa, Artur Dainese, Alvina Varecondi Scortecci, Aras Senol, Edoardo Franco e Samuel Peron invece, sono i finalisti della 18esima edizione dell’Isola dei Famosi. Edoardo Franco e Aras Senol sono i naufraghi finiti in nomination per la prossima puntata. Ad affiancare la padrona di casa, Sonia Bruganelli e Dario Maltese; inviata dall’Honduras, invece, Elenoire Casalegno.

I concorrenti

Edoardo Stoppa – voto 5

Bene, ma non benissimo. Edoardo – che fino a questo momento si è sempre contraddistinto per la sua sincerità – ha commesso un piccolo “errore”. Così, una volta resosi conto di un’eventuale scorrettezza di Artur, piuttosto che affrontarlo direttamente, ha preferito parlarne con il gruppo. Poi, come se non bastasse, in puntata sembra anche ritrattare la versione. Insomma, un po’ di chiarezza in più non guasterebbe.

Alvina Varecondi Scortecci – voto 7

Anche Alvina è volata dritta in finale, dopo aver battuto Matilde nella prova dell’orologio honduregno. Per lei, una bellissima sorpresa, la visita del fratello Lorenzo al quale è particolarmente legata. Alvina si sta dimostrando una vera rivelazione in questa Isola. A dire il vero, nessuno avrebbe scommesso su di lei all’inizio di quest’avventura; poi, con il suo sorriso, ha conquistato tutti.

Edoardo Franco – voto 7.5

Samuel lo condanna al televoto flash, ma per fortuna il pubblico decide di salvarlo. Edoardo è uno di quei concorrenti che ha dato un plus a questa 18esima edizione del reality. Non si è mai nascosto dietro un dito e ha sempre espresso la sua opinione, anche a costo di rischiare grosso. È per questo che, alla fine, anche lui è volato in finale.

Samuel Peron – voto 7

Come da copione, Samuel è riuscito a salvarsi al primo televoto contro Artur e Karina. D’altronde, non sorprende se consideriamo che Samuel sin dal primo giorno si è speso per il gruppo, dimostrando di essere un astuto giocatore, ma anche un leale compago d’avventura. Senza ombra di dubbio è volato in finale e, a questo punto, che vinca il migliore.

Artur Dainese – voto 4

Survivor. Sono passati 56 giorni dal suo sbarco in Honduras e, nonostante le tantissime nomination, nessuno lo schioda dall’Isola. Il pubblico lo ha difeso a spada tratta per garantire un po’ di pepe al reality, dal momento che il modello è il bersaglio numero uno del gruppo. Tuttavia, la sua non è stata un’Isola all’insegna della “correttezza” e, per questo, avrebbe meritato di uscire.

Karina Sapsai – voto 5

È proprio lei la prima eliminata della semifinale e, onestamente, non c’erano dubbi a riguardo dal momento che era con due protagonisti assoluti di questa edizione, Samuel e Artur. Che dire, di certo la sua esperienza in Honduras non ha sicuramente lasciato il segno: ritenta sarai più fortunata.

Matilde Brandi – voto 8.5

La vincitrice morale di questa edizione. Matilde è approdata in Honduras sin dalla partenza del reality e, giorno dopo giorno, contrariamente a quanto si potesse immaginare, è riuscita a conquistare il cuore del pubblico. Il suo è stato un percorso di crescita che le ha permesso di acquisire fiducia in se stessa.

Noi, dal canto nostro, siamo sicuri che, in un modo o in un altro, Matilde ne sia uscita vincitrice.

Per il tredicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.9% di share.