Torna Matrimonio a prima vista: che fine hanno fatto le vecchie coppie

Tre coppie combinate insieme da un sociologo (Mario Abis), da una sessuologa (Nada Loffredi) e da un life coach (Andrea Favaretto) sono pronte ad andare all'altare per dirsi sì senza essersi mai viste prima. Mercoledì 8 marzo prende il via, in chiaro, la nuova stagione di Matrimonio a prima vista, il dating show che mette alla prova la compatibilità tra tre uomini e altrettante donne. Le puntate della decima edizione del popolare programma sono già state trasmesse su Discovery Plus e ora sono fruibili gratuitamente sul canale 31 di Real Time.

Matrimonio a prima vista: le puntate

Sono dieci in totale le puntate della nuova edizione di Matrimonio a prima vista. I primi due episodi saranno trasmessi mercoledì 8 marzo, poi la programmazione proseguirà nelle settimane successive con la messa in onda di una puntata a settimana - ogni mercoledì su Real Time - fino al 26 aprile 2023, quando sarà trasmesso l'episodio conclusivo, dove si saprà come è andata a finire tra le tre coppie in gioco.

Chi sono le coppie della decima edizione

Le coppie protagoniste della decima edizione del programma di Discovery Plus sono già state formate. La prima è composta da Irene Pignieri (32 anni, di Milano, manager di un ristorante) e Matteo Riva (29 anni, bancario di Milano). La seconda è composta da Simona Viola (30 anni di Viareggio, amministratrice di un cantiere navale di famiglia) e Gennaro Vergara (34 anni di Reggio Emilia, cameriere). Mentre l'ultima vede protagonisti Giulia Martello (27 anni, di Torino, impiegata) e Mattia Benedetto (36 anni, di Torino giardiniere).

Le novità di quest'anno

Il format di Matrimonio a prima vista, giunto alla decima stagione, è ben rodato. Le coppie non si conoscono e scoprono l'identità del proprio partner nel giorno delle nozze. Dal "sì", marito e moglie trascorrono insieme cinque settimane per conoscersi e capire se possono stare insieme nella realtà oltre che sulla carta. Alla fine, la decisione spetta a loro: divorziare o rimanere insieme? La vera novità di quest'anno è che le coppie si sposeranno tutte nello stesso giorno e nello stesso luogo. Nella prima puntata, dunque, i sei protagonisti avranno modo di conoscersi tutti.

Che fine hanno fatto le coppie delle precedenti edizioni

Poche coppie hanno resistito all'esperimento sociale di Matrimonio a prima vista tra questi ci sono Martina Pedaletti e Francesco Muzzi (protagonisti della sesta stagione) che oggi aspettano la loro prima figlia. Sono ancora sposati anche Sergio Capozzi e Jessica Gregorio (settima edizione) e Solange Salvo e Michele D'Addetta. E chissà che anche da questa edizione 2023 non esca una coppia pronta a durare nel tempo.