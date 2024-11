"This is me", parte lo show di Canale 5 che celebra i successi di "Amici"

Ascolta ora 00:00 00:00

C’è grande attesa per il nuovo show di Canale 5. Da tempo, infatti, si parla con una certa insistenza dell’arrivo in tv, in prima serata, di This is me. Voluto fortemente dello stesso Piersilvio Berlusconi e annunciato già durante gli upfront di Mediaset, ora il programma prende forma e c’è anche una data di trasmissione. Il prossimo 20 novembre – come è stato riportato dall’Ansa -, è prevista la prima delle tre puntate di This is me. Il nuovo programma di Canale 5 al posto di Io Canto (condotto da Gerry Scotti) e si appresta a catalizzare fortemente su di sé l’attenzione del pubblico. Un po' talent show e un po' varietà, This is me si pone l’obbiettivo di celebrare tutti i successi di Amici. Il programma di Maria De Filippi è sulla cresta dell’onda da ben 24 anni e ora è arrivato il momento di raccontare tutti i suoi successi. Alla co-conduzione? Ci sarà Silvia Toffanin.

I primi spoiler che sono trapelati in rete rivelano che, solo qualche giorno fa, si sono concluse le riprese di tutti gli episodi presiti. E, dicevamo, lo show è una celebrazione del talent di Maria De Filippi ma vuole anche festeggiare un altro anno di grandi successi per Verissimo. Infatti, attraverso le interviste di Silvia Toffanin, This is me si appresta a raccontare un pezzo della tv moderna con un tocco familiare e moderno. Lei sarà al timone del programma ma di fianco ci sarà anche Maria de Filippi. Al centro dello show le storie, i talenti, i successi, i litigi e le riappacificazioni del talent di Amici. Tanti gli ospiti in studio – spalmati nelle tre puntate previste -: da Emma ad Annalisa, da Alessandra Amoroso a Elodie, passando poi i ballerini più celebri come Ambeta, Elena d’Amario e molti altri.

Con esibizioni da capogiro e molti ospiti, This is me entra a gamba tesa nella storia di Amici. Oltre alle performance dei singoli artisti presenti, ci sarà spazio per le storie dei professori che si sono avvicendati nel talent con i video che più rappresentativi. Ci sarà, ovviamente, la presenza della Maestra Celentano, di Garison e di tanti altri volti noti del programma.

Un vero e proprio “crossover”, utilizzando un termine esterofilo, ma funzionale allo scopo ultimo del programma. Al centro, oltre ai successi dei singoli cantanti e ballerini, ci sono le storie di uno dei programmi che ha fatto la storia (insieme al Grande Fratello) di Canale 5.