"Dentro di me solo dolore". L’urlo disperato della concorrente del Grande Fratello

Il Grande Fratello è finito da 10 giorni, i concorrenti sono tornati alla loro vita ma dopo 6 mesi di reclusione non è così semplice riprendere in mano le redini. Le ripercussioni fisiche e psicologiche sono tante e sono ancora di più se si è vissuto il Grande fratello come ha fatto Shaila Gatta, che nella Casa ha intrapreso anche una storia d'amore particolarmente dispendiosa a livello di energie mentali. Era tra le papabili per vittoria, il suo nome è stato a lungo collegato di Lorenzo Spolverato ma ora che il reality è finito, che non ha vinto e che la storia con Spolverato è stata archiviata, la concorrente sta vivendo un momento di grande difficoltà, come lei stessa ha spiegato.

" -4,5kg. Oggi sono cosi. Il mio corpo non sta bene. La mia mente non sta bene. Sto smaltendo 6 lunghi mesi di surrealtà. Sto cercando di superare l'odio mediatico e i giudizi costanti ", ha scritto Shaila in una storia che ha fatto preoccupare i suoi tanti seguaci. L'ex Velina ha pubblicato anche un video che la mostra allo specchio evidentemente più magra, forse troppo, visto che già lo era. " Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone. Sto riprendendo il mio lavoro perché è giusto così. Ma la verità è che sono fortemente a disagio perché vorrei solo piangere tutto il giorno. Perché in questo momento dentro di me c'è solo dolore ", ha proseguito Shaila. Quello descritto dall'ex Velina è un sentimento comune a tantissime persone, anche giovani, una depressione emotiva che paralizza e annichilisce. L'ex Velina sta reagendo, si sta opponendo all'inerzia e sta piano piano tornando alla sua vita, ma le difficoltà sono tantissime.