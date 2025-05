La gaffe in diretta imbarazza Antonella Clerici: cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Una gaffe a "È sempre mezzogiorno" ha fatto scoppiare dal ridere Antonella Clerici che non è riuscita a nascondere l’imbarazzo. La puntata del programma culinario di oggi aveva come protagonista il cuoco Andrea Mainardi. Il piatto del giorno erano i suoi “Cordon bleu straordinari”. Tutto nella norma tranne una battuta involontaria che ha gelato lo studio.

Dopo avere impanato le fette di petto di pollo, lo chef ha deciso di mettere il burro con una siringa apposita. Passaggio che ha definito fondamentale per ottenere un risultato gustoso e "morbido"., che così ha spiegato: "Quando vedete che comincia a rigonfiarsi, vuol dire che lo state mettendo dentro...", ha detto il cuoco, che non è riuscito a completare la frase. Il cuoco ha subito colto il doppio senso involontario della sua battuta. Da qui la reazione della conduttrice che si è imbarazzata per l’inconveniente e ha trattenuto le risate mettendosi le mani sul volto.

"Signori, qui a 'È sempre mezzogiorno', non facciamo solo da mangiare, vi facciamo venire fame e vi...", ha aggiunto il cuoco, ormai protagonista indiscusso del programma. La replica sarcastica ha scatenato l'ilarità del pubblico ma ha peggiorato la situazione per la Clerici che si è allontanata dalle telecamere per ridere.

Il video è già diventato virale sui social. L’immagine della Clerici con le mani sul volto hanno fatto il giro del web e le battute più divertenti non mancano di certo.

L'ho visto in diretta. Si vede che lei prima di "crollare" fa una smorfia come rivolta ai cuochi fuori inquadratura, che probabilmente stanno già ridendo a crepapelle, per invitarli alla calma”, scrive un utente sui social.