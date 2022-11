"Mezza fetecchia che piace alla gente che piace". Striscia compie 34 anni

Era il 7 novembre 1988 quando Striscia la notizia vedeva per la prima volta la luce. Da quel lontano giorno sono trascorse oltre 7.000 puntate, più di 7.300 per l'esattezza. Numeri straordinari per un programma che è nato quasi come un gioco, uno scherzo, e che invece ha saputo conquistare la fiducia dei telespettatori italiani. Numeri che hanno permesso a Striscia la notizia di essere certificato come “ il più longevo programma televisivo satirico di informazione per numero di puntate ” dal Guinness World Records nel 2011.

Poco dopo la sua nascita, Antonio Ricci, storico deus ex machina dietro Striscia la notizia, bollò la sua creatura come " una mezza fetecchia, ma che piace alla gente che piace ". Era il 1990, sono trascorsi oltre tre decenni e il telegiornale satirico sembra non subire l'azione del tempo che passa. Dietro il suo bancone si sono alternati tantissimi conduttori, sopra il bancone sono state decine le coppie di Veline, figura diventata quasi mitologica con il passare del tempo. Striscia la notizia ha saputo cambiare volto per adattarsi ai tempi ma nonostante le necessarie e obbligatorie evoluzioni, il programma di Antonio Ricci non ha mai tradito se stesso.

Striscia la notizia non ha mai fatto sconti a nessuno, non ha mai guardato in faccia amici o nemici ma ha criticato, ironizzato e, talvolta, anche smascherato, chiunque dovesse essere colpito. Non ci sono mai stati colori politici preferiti, reti televisive amiche per Striscia la notizia e Antonio Ricci ed è forse qui il segreto del successo che dura da oltre 30 anni e che non sembra aver intenzione di imboccare il viale del tramonto. Durante la stagione sono tantissimi i conduttori che si alternano dietro il bancone, volti noti che prestano la loro voce e il loro volto a uno dei programmi più iconici della televisione italiana, il cui padrone di casa è e sarà per sempre il Gabibbo, pupazzo simbolo di Striscia la notizia, mascotte iconica del programma.