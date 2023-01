"Mi fa orrore il tuo cinismo". Mara Venier si infuria con la Federici

Colpo di scena a La vita in diretta. Nel corso dell'ultima puntata Alberto Matano ha dedicato quasi tutta la diretta alla scomparsa di Gina Lollobrigida, ma quando si è toccato l'argomento legato all'assistente della diva, Andrea Piazzolla, la situazione è degenerata e Mara Venier, amica storica di Gina, ha fatto irruzione in diretta con una telefonata al vetriolo contro una delle ospiti del programma.

In studio a La vita in diretta c'erano Giovanna Ralli, Pino Strabioli e Marisela Federici. Tutte figure che, nel tempo, sono state vicine a Gina Lollobrigida vivendo le sue gioie e i suoi dolori personali e professionali. Mentre i primi due hanno parlato positivamente del rapporto tra la diva e il suo assistente personale, la contessa Marisela Federici si è detta scettica dell'interesse che Andrea Piazzolla nutriva per la Lollobrigida, parlando di una " situazione tragicomica ".

La telefonata a sorpresa della Venier

Le sue parole hanno colpito profondamente Mara Venier, che stava guardando il programma da casa ma ha scelto di intervenire in diretta con una telefonata, che è stata tutt'altro che amichevole. " Vorrei capire di più l'atteggiamento di Marisela Federici", ha esordito la conduttrice salutando Matano e rivolgendosi direttamente all'ospite: "Visto che hai parlato di situazione tragicomica, vedi di comico in questa storia non c'è proprio niente, forse fa ridere solo te, che vedo stai ridendo. Ma non fa ridere le persone che hanno vissuto il dolore di Gina ".

Lo scontro in diretta

Con la voce rotta dall'emozione, la Venier ha ricordato l'ultima intervista fatta alla Lollobrigida, nella quale l'attrice le aveva confessato di volere morire in pace, viste le vicende personali legate all'ex, all'assistente e al suo patrimonio, che la vedevano protagonista da tempo. A quel punto la Federici ha punzecchiato la conduttrice: " Sì, ma non piangere per favore ". Ma Mara Venier è esplosa: "Mi fa orrore il tuo cinismo, Marisela ". E tra le due si è acceso un battibecco.

" Ti ringrazio per l'onore, ma ognuno ha il suo modo di vedere la verità. Calmati", ha detto la contessa, mentre la Venier attaccava l'ospite: "Ma tu che ne sai di verità, di dolore, di sofferenza che stai in villa a fare le cene". La Federici si è detta sorpresa dell'assalto della conduttrice veneziana e ha ricordato alcuni episodi legati al passato: "Ti ho sentita, ero vicina a te nei pranzi in cui Gina ti raccontava le sue intimità" . E la Venier ha perso le staffe, chiudendo bruscamente la telefonata tra l'incredulità di Matano.