"Mi ha dato due schiaffoni...". L'accusa dell'ex fidanzata di Letizia del Grande Fratello 23

Continua lo scontro a distanza tra Nicole Conte e Letizia Petris. L’ex fidanzata della concorrente del Grande Fratello le ha fatto recapitare un videomessaggio direttamente nella Casa di Cinecittà, sostenendo fortemente le sue ragioni. Letizia, dal canto suo, a seguito delle accuse di violenze fisiche - oltre che psicologiche - da parte dell’ex compagna, sta provando a difendere la sua versione dei fatti.

Il videomessaggio di Nicole per Letizia

“Prima di mettere un punto enorme su questa storia volevo sottolineare due cose”, ha esordito così Nicole Conte nel videomessaggio mandato in onda nella puntata di ieri sera, lunedì 20 novembre. Poi, ha continuato: “In primis, mi ha fatto veramente male vedere com’è stato sminuito un discorso così importante come la violenza fisica e mentale ed è stato giustificato da te con la tua età e la tua inconsapevolezza. Certe cose sono ingiustificabili”.

E ancora, ha proseguito Nicole: “Io a questa storia ci avrei messo un punto tanto tempo fa, se solo tu non mi avessi scritto e riscritto insinuando che io ancora ti pensassi, nonostante io avessi già intrapreso un’altra relazione e anche tu”. Infine, Nicole ha concluso sganciando una vera e propria bomba: “Non menzioni mai che l’ultima volta che ci siamo viste non è stata con la morte di tuo papà, ma il 7 giugno 2020 e tu sai benissimo cos’è successo quel giorno”.

Cosa sarebbe accaduto il 7 giugno 2020

Naturalmente - una volta terminato il videomessaggio - il padrone di casa, Alfonso Signorini, ha subito domandato alla Petris a cosa alludesse Nicole menzionando la data del 7 giugno 2020. “È venuta sotto casa mia con un’altra ragazza, mi ha portato un mazzo di fiori”, ha risposto subito la concorrente, ribadendo più volte che, essendo trascorso parecchio tempo, non ricordasse esattamente cosa fosse realmente accaduto.

Una versione dei fatti che non è piaciuta affatto a Nicole che sui social ha prontamente replicato. Non ha cercato di smentire le parole della fotografa romagnola come le altre volte - semplicemente scrivendo il suo pensiero - ma postando uno scatto che risalirebbe proprio al giorno successivo a quella fatidica data (e, dunque, a seguito del presunto incontro tra le due), l’8 giugno.

Secondo quanto riportato da Nicole sui social, Letizia non solo non avrebbe gradito la sorpresa di Nicole del mazzo di fiori, ma l’avrebbe ricambiata con “due schiaffoni”. “Ha detto che il 7 giugno le ho portato un mazzo di fiori perché dire che mi ha dato due schiaffoni pareva bruttino”, ha scritto Nicole sui social a commento della puntata. Infine, ha tuonato: “Questo è il mazzo di fiori che le ho portato. Ad ognuno le sue conclusioni. Punto”.