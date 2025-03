"Mi hai sputato in faccia". La lite della vergogna al Grande fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Per quanto concerne le liti, l'edizione in corso del Grande fratello verrà ricordata come una delle più violente. I concorrenti, durante la loro esperienza nella Casa, stanno dimostrando di essere particolarmente veraci, per usare un eufemismo, e anche laddove non sussistono elementi per una lite, loro riescono a trovarli. L'ultimo caso ha coinvolto Helena Prestes e Zeudi Di Palma, che da tempo sono ai ferri corti per il passato dell'ex Miss Italia con Javier Martinez, che ora ha rotto la relazione anche con la brasiliana. Le due, nel cuore della notte, sono arrivate a un nuovo scontro in quanto Helena ha sostenuto, cercando di convincere anche gli altri, che Zeudi le avesse lanciato addosso dell'acqua, sputandola.

" Sfigata sei tu e non buttarmi l’acqua addosso ", ha urlato la brasiliana dalla cucina, prima di rivolgersi a Chiara Cainelli: " Mi ha buttato dell’acqua addosso. Avvicinati che ti faccio vedere come ha fatto ". La concorrente, infastidita dalla volontà di Helena di coinvolgerla nella sua lite, le ha replicato piccata: " Vai a dormire subito, per favore smettila. Non ti avvicinare a me ". Nel frattempo, Zeudi, sentendosi accusata a suo dire ingiustamente, ha replicato alla brasiliana: " Tu sei folle, ma cosa dici? ". In quel caos di voci e urla è intervenuta Jessica Morlacchi, che non era presente al momento della discussione e alla quale Helena ha raccontato la sua versione dei fatti, sostenendo che l'ex Miss Italia l'avrebbe " bagnata e io le ho chiesto di non sputarmi l’acqua. È stata una cosa fastidiosa, non ho capito bene se è venuta fuori dalla sua bocca o anche dalle sue mani, ho solo sentito l’acqua addosso e mi ha dato tanto fastidio. Non mi ha chiesto scusa, mi ha detto che l’ho provocata ".

A quel punto, mentre Helena veniva tranquillizzata da Jessica, Shaila portava via Zeudi dalla cucina. Per cercare di smorzare la tensione, è stata Chiara a fare una battuta sulla situazione rivolgendosi all'ex Miss Italia: " Ma sei un lama. C’è però chi sputa veleno. Ora però vogliamo la traiettoria dello sputo di Zeudi e i filmati a rallentatore ". Dal canto suo, successivamente, Zeudi ha raccontato la sua versione di quanto accaduto, spiegando che lei si trovava " dove sta la vasca, parlavamo del fatto del televoto... Andiamo dall'altra parte con Chiara e le faccio capire 'vieni qua che devo sputare'. Semplicemente ho sputato il dentifricio, sciacquo lo spazzolino e me ne vado ". Quindi, Zeudi ha aggiunto che Helena le avrebbe detto: " Ma che fai, mi sputi in faccia? ".

Anche in questo caso sembra essere stato trovato un pretesto per una lite ma trovare la verità oggettiva in questa selva è quanto mai difficile. Mancano 10 giorni alla fine dell'edizione e a quel punto si tireranno le somme.