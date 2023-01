"Mi promise il Dopofestival, poi sparì". Teo Mammucari e la delusione da Pippo Baudo

La stretta di mano con Pippo Baudo, un accordo verbale. " Farai il Dopofestival ". Ma poi il grande presentatore sparì. A distanza di vent'anni, Teo Mammucari lo racconta ancora con una certa delusione, ricordando quell'episodio come una lezione per se stesso. " Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto ". Il comico e conduttore de Le Iene (di nuovo in onda in prime time su Italia1 dal 10 gennaio) ha rievocato quel retroscena televisivo in un'intervista nella quale ha ripercorso alcuni momenti emblematici della propria carriera. Tra corsi, ricorsi e situazioni da non credere.

Teo Mammucari, la delusione da Pippo Baudo

In particolare, Mammucari ha riferito quel che sarebbe accaduto dietro le quinte nel 2002, quando si parlò di lui per conduzione di un Dopofestival poi affidato al giornalista Rai Francesco Giorgino. " Baudo, per me un mito, mi convocò per comunicarmi che l'avrei fatto io. 'Diamoci la mano', mi disse, 'e non dirlo a nessuno'. Io andai in vacanza alle Mauritius e quando tornai non ci fu verso di parlargli. Sparito. Poi annunciarono Giorgino e Baudo, a chi gli chiedeva di me nelle interviste, diceva: 'È Mammucari che si è proposto'. Ci rimasi malissimo. Mi servì per capire che in questo mondo si chiacchiera tanto ", ha ricostruito Teo sul Messaggero, che probabilmente si legò al dito quella ritrattazione attribuita allo storico presentatore tv.

Tra le (dis)avventure legate al piccolo schermo, il conduttore Mediaset ha poi ricordato anche un altro accadimento svoltosi a Viale Mazzini. " Mi viene in mente l'ex direttore di Rai1 Fabrizio Del Noce. Nel 2008 con Raffaella Carrà e Sergio Japino gli portammo un mio progetto identico a Lol. Lui ci riceve, gli piace, e dice a Raffa: 'Portami questo Mammucari'. E lei: 'Direttore, è lui'. Allora Del Noce esce dal suo ufficio e sparisce. È finita lì... ", ha rammentato Teo, che nella propria carriera ha alternato disdette a incontri decisamente fortunati. Come quello del tutto fortuito con Maria De Filippi, che lo chiamò poi a far parte della giuria del popolarissimo Tú sí que vales.

L'incontro con Maria De Filippi

"Una volta, invitato al matrimonio di un caro amico, mi sveglio con la febbre alta e gli dico: 'Scusa, ma vengo alla cerimonia e poi torno a letto'. In chiesa non si respirava dal caldo, durante la cerimonia glielo dico al prete - altrimenti sarei svenuto - e davanti a me si gira Maria De Filippi, che non conoscevo e non sapevo fosse lì, e mi dice: 'Quanto sei scemo', e si mette a ridere. Poi me ne vado a casa e dopo venti minuti lei mi chiama e mi offre di fare Tu Sì Que Vales. Secondo me non mi avrebbe mai preso se non mi avesse visto in quel modo e non avesse visto che sono uno normale che scherza sempre ", ha raccontato Mammucari.

