"Mi sarei dovuto impuntare". L'allievo di Amici va all'attacco del maestro

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi ha lasciato importanti strascichi nelle dinamiche della scuola, soprattutto per quanto riguarda il ballerino Francesco, che dopo quanto accaduto si è ribellato al suo maestro, Emmanuel Lo. Tutto inizia quando il maestro rifiuta in toto il guanto di sfida lanciato dalla maestra Alessandra Celentano sul ballo latinoamericano, in quanto secondo Lo non sarebbe stato equo considerando che il suo allievo avrebbe dovuto sfidare Alessia, campionessa mondiale di disciplina. Tuttavia, secondo i giudici, mentre Francesco non avrebbe avuto alcuna speranza con il cha cha, e hanno dichiarato la sfida non equa, si sarebbe potuto giocare qualche carta con il paso doble, tanto che al ballerino è stata imposta una sconfitta a tavolino.

Questo ha generato profonda rabbia in Francesco, che una volta terminata la puntata è espresso tutto il proprio dissenso per quanto accaduto. " Mi sarei dovuto impuntare e dire ‘no, lo dobbiamo fare’. Lui non mi ha dato l’opportunità, non mi ha detto ‘pensaci’, ‘vediamo’ o ‘ti vengo incontro’ … c’è stato proprio un secco e grande ‘no’… più di una volta… ", si è sfogato Francesco, che in puntata non è riuscito a trattenere le lacrime per il nervoso di non essersi potuto esprimere e di non essersi potuto confrontare. Tuttavia, come dovrebbe sempre fare un alunno, Francesco ha comunque riconosciuto l'autorità di Emmanuel Lo e ha cercato di ragionare lucidamente su quanto successo: " Dall’altro lato penso che dobbiamo comunque fidarci di queste persone, anche se la pensiamo diversamente… Quindi mi sono fidato in un certo senso, anche se sapevo che non era la direzione giusta da prendere ".

Rimane il fatto, ha aggiunto Francesco, " che io questo paso doble lo avrei potuto fare e il mio insegnante non mi ha dato nemmeno la possibilità di impararlo e mi dispiace tanto, con il senno di poi l’avrei fatto ".

Emmanuel Lo ha agito nel pieno interesse di Francesco, considerando che ormai mancano poche battute alla finale e non avrebbe avuto senso sperimentare e rischiare con una coreografia completamente distante dal suo mondo. Se sarà stata la scelta giusta lo dirà solo il tempo ma, intanto, Francesco nutre un gran senso di dispiacere per quella che considera come un'occasione mancata.