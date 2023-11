"Mi sto ancora riprendendo...". Giampiero Mughini e la sua esperienza al Grande Fratello 23

È tempo di tornare alla quotidianità per Giampiero Mughini. Così, il giornalista e scrittore, sabato pomeriggio è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per tirare le somme della sua esperienza al Grande Fratello. Mughini ha sempre definito il reality di Canale 5 un “diabolico meccanismo televisivo”, tuttavia, ha ammesso alla padrona di casa di esserne molto soddisfatto.

L’esperienza al Grande Fratello

Soltanto poco più di una settimana fa il giornalista era stato costretto a dire addio alla Casa di Cinecittà soprattutto per questioni lavorative; “Devo finire un libro entro l’anno”, aveva spiegato ai compagni d’avventura, molto dispiaciuti per il suo abbandono. Così, ospite del sabato pomeriggio nello studio di Canale 5, lo scrittore ha espresso la sua opinione circa la sua recente esperienza: “Mi sto riprendendo dal Grande Fratello che è stata una situazione molto impegnativa, anche se, non è stata una follia”, ha spiegato.

Ha continuato svelando di aver avuto qualche perplessità prima di varcare la porta rossa: “Io ho pensato fino a prima di entrare che non fosse qualcosa per me”. Tuttavia, Giampiero sembra non avere dubbi: “Ma quando sono stato dentro e ho capito il meccanismo di questo gioco ho detto ‘ne è valsa la pena’. Mi sono affezionato ai giovani dentro, io avrei potuto essere il bisnonno di molti ma mi sono davvero divertito”, ha confessato lo scrittore con un sorriso sulle labbra. Oggi, Giampiero rifarebbe tutto nello stesso modo, esattamente come nella sua lunga carriera: “Io sono molto fiero della mia carriera, di tutto quello che ho fatto e non potrebbe essere altrimenti”. Infine, un commento anche su chi, secondo lui, potrebbe aver la vittoria in pugno: “Beatrice, penso che sia la persona giusta per la vittoria”; parole molto speciali, però, per chi in questi giorni si è particolarmente avvicinato alla Luzzi, Vittorio: “È una persona piena, con il suo carattere e a volte caratteraccio”, ha detto Mughini alla conduttrice.

Il legame di Giampiero con la compagna Michela

Proprio nel corso della sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia, il giornalista ha ricevuto anche un’emozionante sorpresa dalla compagna Michela Pandolfi e dai loro due cani, che per la coppia rappresentano un amore indissolubile, Clint e BB. Così, Mughini è stato raggiunto da Michela e dai cagnolini anche nello studio di Verissimo: “Loro sono i miei figli, sono la mia famiglia”, ha rivelato alla Toffanin.

Poi, ha proseguito spiegando quale sia per lui il concetto d’amore: “Secondo me il termine amore va usato con molta più misura di quanto si faccia ora, nel senso che, quando penso ai miei vent’anni era una cosa, quando penso ai miei 33 anni con mia moglie Michela è tutta un’altra cosa: abbiamo fatto tanto insieme”. E ancora: “Io non ho mai pensato, nemmeno un momento, che lei non fosse la donna della mia vita”. Infine, il giornalista ha concluso:“Non che in 33 anni io non abbia guardato altre fanciulle, chi lo nega è bugiardo. Ma poca cosa rispetto all’immensità degli anni covati insieme”.