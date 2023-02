"Non ce la faccio". Mia Ceran incinta chiude in anticipo il programma in Tv

Il suo messaggio di donna e mamma, prima ancora che professionista del mondo della Tv, lo ha affidato ai social media. La conduttrice Mia Ceran, in attesa del secondo figlio, ha scritto su Instagram che dopo il parto si fermerà per prendersi una pausa dal lavoro. Il suo programma Nei tuoi panni andrà in onda su Rai2 fino al prossimo 3 marzo, nono mese di gravidanza, poi lo stop forzato, non prima dell’autunno. “Per molti mesi – ha annunciato la presentatrice – sulle ali dell'entusiasmo, sono stata convinta che avrei lavorato fino al giorno in cui sarebbero arrivate le contrazioni e invece mi fermo. A volte va bene dire: non ce la faccio” .

Il post su Instagram

Mia Ceran ha sottolineato di "a vere voluto sfruttare il privilegio di chi si può permettere di scalare le marce, e non fingere davanti al mondo che l'arrivo di un altro figlio non sia un impegno enorme ". E ha citato anche la premier neozelandese Jacinda Arden, che ha deciso di dimettersi e non cercare la rielezione. “Lo ha fatto qualche settimana fa la premier neozelandese Jacinda Ardern – ha aggiunto – con una modernità e un coraggio che ho trovato ammirevoli per una donna nella sua posizione” . La conduttrice ha ammesso di non avere più benzina nel serbatoio. “Non riesco più a fare la giocoliera tra un programma televisivo quotidiano, un podcast 6/7, un figlio di un anno e un altro in arrivo. Ho sempre avuto paura che fosse una debolezza ammettere di non farcela – ha sottolineato la Ceran – invece ho capito che la maturità è anche sapere quanto chiedere a se stessi, riconoscere che a volte la priorità non è il lavoro, e che questo non ci rende meno validi o meno affidabili” .

Le scuse al pubblico e ai colleghi