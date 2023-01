"La mia Liguria...". Addio alla Canalis, ecco i nuovi volti dello spot a Sanremo

Elisabetta Canalis non sarà il volto della Liguria nel consueto spot promozionale della regione al prossimo Festival di Sanremo. Dopo le polemiche dello scorso anno, l'agenzia di promozione turistica ligure ha deciso di raddrizzare il tiro e centrare maggiormente l'obiettivo: fare promuovere le bellezze della Liguria ai liguri. Saranno l'attore comico Maurizio Lastrico e la collega Alice Arcuri i protagonisti del nuovo spot della regionale per Sanremo 2023. Due liguri doc, insomma.

L'addio alla Canalis dopo critiche e sfottò

Un cambiamento che molti si aspettavano vista la feroce polemica scatenatasi lo scorso anno subito dopo la messa in onda dello spot, nel quale la sarda Elisabetta Canalis elogiava le bellezze della Liguria da Los Angeles. In consiglio regionale era scoppiato il finimondo per la scelta ricaduta su un personaggio che, seppur amato, non rappresentava a pieno la Liguria e per i costi sostenuti. Ma soprattutto sui social network lo spot aveva generato l'ilarità generale.

Il popolo del web era stato implacabile tra meme, parodie e sfottò e quest'anno l'agenzia per la promozione si è guardata bene dal commettere lo stesso errore. Se il cambio della guardia sia dovuto al budget (si vocifera che la Canalis sia costata di più dei due nuovi protagonisti) o sia stato fatto per motivi campanilistici non si sa. Ma i fatti parlano chiaro: lo spot 2023 è già pronto per essere mandato in onda durante la settimana del festival di Sanremo.

L'anticipazione social

A svelare chi sono i nuovi volti dello spot, che verrà trasmesso sulle reti Rai dal 7 all'11 febbraio in occasione della settimana sanremese, è stato il profilo Twitter Cinguetterai: " Il promo della Regione che andrà in onda durante #Sanremo2023 vedrà in scena gli attori genovesi Maurizio Lastrico (attore in Don Matteo) e Alice Arcuri (attrice in Doc - Nelle Tue Mani)". L'account dedicato a notizie e anteprime sui programmi di viale Mazzini riferisce anche come sarà strutturato lo spot: "Lastrico interpreterà un Cristoforo Colombo un po' rivisitato che alla fine decide di non intraprendere il suo viaggio. Si chiude con una terzina dantesca: 'Fai rotta per la terra di goduria, sul tuo navigator metti Liguria'. Regia di Fausto Brizzi ". E se ci sarà ancora dell'ironia, almeno questa non sarà dovuta all'ex velina sarda.