Milly Carlucci: “La giuria e il pubblico hanno scelto Luisella Costamagna”

Per Milly Carlucci si è conclusa con successo un’altra edizione di Ballando con le Stelle. L’abbiamo raggiunta in studio al termine della finalissima del 23 dicembre per tracciare un riassunto delle undici puntate del programma dove il ballo è sempre stato il protagonista assoluto e dove si sono sfidati e raccontati, in un mix di sentimenti ed emozioni, concorrenti eterogenei in coppia con ballerine e ballerini fuoriclasse. Innegabile che il programma abbia suscitato e fatto scaturire durante le votazioni delle performances una serie di polemiche non solo sui social, ma anche in studio tra i giurati e tribuni. Sulla vittoria di Luisella Costamagna in coppia con Pasquale La Rocca la conduttrice afferma: “Se la giuria e il pubblico hanno scelto di votare per loro, questo è il verdetto del programma”! La Carlucci tiene a precisare che i concorrenti possono essere eliminati per vari motivi, tra cui il punteggio basso e l’infortunio. E che il ripescaggio non è certamente una recente scoperta perché è da sempre previsto dal regolamento di Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha raccontato in questa videointervista a ilgiornale.it.

Luisella Costamagna: “Ho vinto perché la maggioranza del pubblico lo ha deciso”

L’agguerritissima finale di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci e da Paolo Belli che venerdì 23 dicembre ha sfiorato il 30,1% di share, ha visto salire sul podio della pista da ballo di Raiuno la concorrente Luisella Costamagna (giornalista) in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca, (si sono classificati secondi Alessandro Egger con Tove Villfor e terzi Eva Stokholma con Angelo Madonia). La vittoria della coppia ha scatenato e acceso diverse polemiche sia in studio tra giurati, tribuni e pubblico, sia sui social. “È stata un’esperienza molto dura, volevo dare il massimo sulla pista e ci ho messo tutto l’impegno che ci metto anche per fare la giornalista. Volevo mettermi in gioco, ma non pensavo di riuscirci così tanto”, ha affermato la ex conduttrice di Agorà sottolineando che, se ha vinto, è perché la maggioranza del pubblico lo ha deciso.

Sulle bagarre tra i giurati scaturite durante le votazioni (Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Alessandro Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto) preferisce non esprimersi, dice soltanto che solo una persona probabilmente era contraria ad una sua eventuale vincita… È doveroso ricordare che la giornalista ricevette numerosi complimenti da parte della giuria e da parte dagli spettatori già al debutto del programma (avvenuto l’8 ottobre). A partire dalla seconda puntata è sempre scesa in pista con un tutore al ginocchio a causa di un infortunio contratto durante le prove. Costamagna si è ritirata per un successivo infortunio alla caviglia alla sesta puntata, per poi rientrate in pista grazie al ripescaggio il 17 dicembre. Noi l’abbiamo incontrata alla fine della trasmissione. Ecco cosa ha raccontato in esclusiva in questo video a ilgiornale.it.