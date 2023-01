"Parlate ancora di me". Battibecco a distanza tra Costamagna e Lucarelli

Botta e risposta a distanza (quasi 7mila chilometri) tra Luisella Costamagna e Selvaggia Lucarelli. Quest'ultima è volata in Nepal per trascorrere il Capodanno insieme al compagno, Lorenzo Biagiarelli, mentre la prima è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Durante la partecipazione nel programma di Rai Uno, la giornalista è tornata a punzecchiare la Lucarelli dopo le polemiche sulla sua vittoria. E la miccia dello scontro si è accesa sui social.

" La Lucarelli mi pare monopolizzi un po' troppo i dibattiti francamente", ha dichiarato Luisella Costamagna negli studi Rai, ospite insieme a Guillermo Mariotto del format della Bortone. "Mi sembra ci sia un'ossessione per la Lucarelli", ha detto con toni provocatori l'ex conduttrice di Agorà, che è tornata a parlare del ruolo del pubblico nella sua vittoria ampiamento contestata in rete: "Il pubblico è stato una delle più grandi scoperte perché è una presenza, è l'altro giurato. Devi tenerne conto dei suoi buu e degli applausi, che erano reali ".

La replica di Selvaggia Lucarelli

Sentendosi tirata in ballo, Selvaggia Lucarelli non ha esitato a replicare alla collega, sebbene si trovi a migliaia di chilometri di distanza dall'Italia e su Instagram ha pubblicato una serie di storie decisamente pungenti. " Madonna ma per stare lì ancora a parlare di me il 2 gennaio state passando delle feste eccitantissime! ", ha ironizzato la giornalista, condividendo un video scovato dai suoi fan, dove si vede lo scaldapubblico (la figura che nei programmi incita le persone in studio a applaudire e a reagire alle varie dinamiche) in azione. " Mi chiedo solo perché questa gente debba ridicolizzarsi così", ha proseguito Selvaggia Lucarelli. E sulla questione dell'attenzione mediatica su di lei, citata dalla Costamagna, ha punzecchiato la collega: "Beh, detto da chi il 2 gennaio è in tv a parlare di me è divertente. Soprattutto perché io ci ho tenuto così tanto a monopolizzare il dibattito che fuori da Ballando ho fotto un'unica ospitata da Matano. In tre mesi e mezzo. Mentre gli altri si facevano e si fanno il giro delle sette chiese ".

Lo sfottò alla Costamagna