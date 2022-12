"Le donne non fanno mai squadra". Costamagna punzecchia la Lucarelli

Luisella Costamagna ha definito la sua partecipazione a Ballando con le stelle una sorta di rehab. Un modo per mostrare che oltre alla donna algida e rigorosa c'è qualcosa di più e di diverso. "Mi sono lasciata andare", ha ammesso nell'ultima intervista rilasciata a La Stampa. Una lunga chiacchierata per parlare a tutto tondo della sua esperienza televisiva: della stima nei confronti del suo maestro di ballo, Pasquale La Rocca, dell'amicizia con Ema Stockholma e del lato umano visto e sentito nello show di Rai Uno. Lo stesso che la sua "rivale", Selvaggia Lucarelli, non ha percepito.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli

Nonostante l'infortunio, il lungo stop e il ripescaggio, Luisella Costamagna ha vinto a sorpresa l'ultima edizione di Ballando con le stelle. La sua vittoria ha però scatenato una forte polemica a cui ha dato risalto Selvaggia Lucarelli, che non ha trovato giusto - come molti utenti del web - il suo trionfo, avendo partecipato a pochissime puntate del programma. Polemiche che, però, la Costamagna ha strategicamente aggirato senza mai parlare direttamente della giornalista: " Selvaggia? Un giorno bisognerà raccontare anche i difetti delle donne. Non fanno mai squadra. Io comunque non cerco adesioni di genere, ma di merito. Donne e uomini che mi apprezzano per quello che faccio ".

Stuzzicata dall'intervistatore, la Costamagna ha poi commentato il fatto che Selvaggia Lucarelli, come altri, abbiano tirato fuori l'intervista con la Carfagna, nella quale la conduttrice si mostrò decisamente poco solidale e empatica nei confronti della Ministra. " La tirano fuori sempre quando mi vogliono attaccare, è un'intervista di dieci anni fa. La rivendico e bisognerebbe contestualizzarla e rivederla senza tagli ad hoc ", ha tirato corto, volgendo lo sguardo al suo immediato futuro.

Il trattamento in Rai