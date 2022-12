Selvaggia Lucarelli lascia Ballando? "Visto ciò che è accaduto..."

L'edizione 2022 di Ballando con le stelle è stata senza dubbio quella più polemica e ricca di scontri. Non solo tra i concorrenti e i giudici, ma anche internamente alla giuria che, dopo anni di complicità, si è trovata divisa ma compatta contro Selvaggia Lucarelli. Lo show di Rai Uno sta volgendo al termine (la finale è in programma venerdì 23 dicembre) ma già si pensa al prossimo anno, dove la Lucarelli potrebbe non esserci.

Per Selvaggia Lucarelli la finale di Ballando con le stelle rappresenta una "liberazione", nell'edizione più difficile e più lunga di sempre. Lo ha confessato lei stessa nell'intervista rilasciata a FqMagazine, nella quale ha messo le mani avanti sul suo ritorno dietro al banco dei giudici: " Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c'è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo che con la produzione dovremo confrontarci sull'accaduto ". Quell'accaduto racchiude gli screzi con Iva Zanicchi, gli attacchi a Enrico Montesano, le discussioni con i colleghi giurati per la partecipazione del fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, e le stoccate di Mariotto e Co.

Un "tutti contro Selvaggia", lo ha definito Fq Magazine, che però potrebbe essere anche visto al rovescio (Selvaggia contro tutti) vista la vena polemica e provocatoria della giornalista. E il riassunto della sua stagione è chiaro: " Questa edizione di Ballando con le stelle la considero catastrofica da un punto di vista umano. Dunque, perfettamente in linea con il mio 2022, un annus horribilis con dentro un mese horribilis, maggio, in cui ho subito la perquisizione dell’Antiterrorismo per mio figlio Leon, ho preso il Covid ed è morto il mio cane Godzilla ".

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando?

Viene dunque da chiedersi: sarà l'ultimo anno della Lucarelli a Ballando? Chissà. Lei prima frena gli entusiasmi poi lascia una comoda porta aperta: " Sono abituata a non ragionare a mente calda. Ci sono state altre due o tre edizioni in cui ho pensato: 'Questo è l'ultimo anno, si è esaurita la vena'. Poi però si rielabora, si ridimensionano le cose anche perché è un gioco, sebbene si intrecci con la vita privata e la propria dignità professionale, non poco". Di sicuro la considerazione che Selvaggia Lucarelli ha del programma oggi - decisamente più negativa rispetto al passato - non aiuta a ricucire lo strappo: "Il ballo non è più centrale, il programma è diventato un reality in cui si balla. Capisco che riempire quattro ore di diretta sia complicato, ma si è persa l’idea della sfida, la gara è diluita a tal punto che in dieci puntate sono uscite cinque coppie. Quando la Zanicchi arriva in finale, c’è qualcosa che non va ".

Il rapporto con gli altri giudici

Nella lunga intervista pre-finale, la giornalista è poi tornata a parlare del rapporto con gli altri giudici. Ha definito l'edizione umanamente catastrofica e liberatoria per la sua conclusione, ma poi si è detta serena al bancone: " Sono sembrata esasperata? Mi sembrano più esasperati loro: io lì in mezzo sono la più tranquilla. Ho sempre avuto rapporti cordiali con tutti, sono loro ad essere cambiati. Qualche frizione c'era stata, com'è normale che sia, e quest'anno ero ben disposta, felice che Lorenzo fosse in gara: invece fin da subito ho notato un muro di livore e di rancore che ha varie origini ". L'occasione giusta per rivangare vecchi episodi della scorsa edizione legati a Morgan e passare all'autocommiserazione: " Premesso che non mi serve essere difesa, ma ritengo che il silenzio sia complice. È mancata la gentilezza anche da persone dalle quali me la sarei aspettata ".