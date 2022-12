"Costa-magna magna". La Lucarelli fomenta la polemica social su Ballando

Fomentatrice o gregaria poco importa. Selvaggia Lucarelli si è schierata contro Ballando con le stelle per l'esito finale dell'edizione 2022, che ha visto trionfare Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. La vittoria della giornalista non ha trovato il consenso del pubblico (che aveva ampiamente sostenuto il secondo classificato, Alessandro Egger) e la polemica è esplosa subito dopo la proclamazione finale. Ma invece di gettare acqua sul fuoco (visto il suo ruolo nella giuria) Selvaggia Lucarelli ha alimentato la polemica con una serie di post provocatori sulla questione voto, al centro della diatriba tra telespettatori e trasmissione.

Quanto incide il voto del pubblico

Il regolamento di Ballando con le stelle stabilisce: " A ogni singolo voto dei giurati viene attribuito un coefficiente (esempio 1000 preferenze social) che viene sommato ai cuoricini e like conseguiti". Alla vigilia della finale Selvaggia Lucarelli aveva contestato l'affermazione fatta da Carolyn Smith a Oggi è un altro giorno: "Deciderà il pubblico chi vincerà". Ma la giornalista aveva smentito: "Si tratta della somma dei voti di pubblico, giuria e opinionisti. Non decide solo il pubblico" . Ma il peso specifico dei giudizi della giuria e dei like social non è mai stato veramente chiaro.

Sul sito della Rai sono stati pubblicati i voti finali dell'ultima puntata della trasmissione di Rai Uno, ma le percentuali lasciano al quanto stupiti visti in numeri usciti dai social. Di sicuro c'è la presa di posizione netta della giuria e degli opinionisti in favore di Luisella Costamagna, votata sempre da tutti a eccezione della Lucarelli, che ha sempre votato contro. E quest'ultima ha commentato così i voti: " Quindi ieri sera hanno votato tutti contro le altre coppie che hanno lavorato per due settimane tranne me. Il voto di Di Vaira conta più di tutti i giurati tranne Carolyn, a Egger non sono stati tolti solo dei bot indiani, ma tutta l'India. Peccato ".

Le stoccate della Lucarelli a Ballando