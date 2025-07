È morta Eileen Fulton: la "cattiva ragazza" della soap "Così gira il mondo" aveva 91 anni

Si è spenta a 91 anni Eileen Fulton, storica interprete della soap opera americana Così gira il mondo (As the World Turns), in cui per quasi cinquant’anni ha vestito i panni della leggendaria Lisa Miller. L’attrice è morta ad Asheville, nella Carolina del Nord, dopo un periodo di salute in declino, come ha annunciato la sua famiglia.

Una"bad girl"

Pioniera delle "bad girls" della TV, Fulton ha incarnato uno dei personaggi più complessi, affascinanti e controversi della televisione statunitense. Quando debuttò nel 1960, doveva essere una presenza fugace, parte di una trama estiva di tre mesi. Ma il pubblico, tra ammirazione e indignazione, la trasformò in un’icona, rendendola uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo.

Con otto matrimoni alle spalle, tre finiti con il divorzio, quattro con la morte del coniuge e uno annullato, Lisa Miller Hughes Eldridge Shea Colman McColl Mitchell Grimaldi Chedwyn (questo il nome completo del suo personaggio) è diventata sinonimo di dramma, seduzione e resilienza. Nicolas Coster, uno degli attori a interpretare i suoi mariti, lo fece per ben due volte. Numerosi anche gli amanti che ruotarono attorno alla sua figura, in una spirale narrativa senza fine.

La vita privata

Nata Margaret Elizabeth McLarty il 13 settembre 1933 ad Asheville da un pastore metodista e una maestra, Eileen sapeva fin da bambina che avrebbe fatto l’attrice. Studiò musica e recitazione al Greensboro College, poi si trasferì a New York, dove si formò con il celebre Sanford Meisner. L’occasione della vita arrivò con Così gira il mondo, grazie a un provino quasi fortuito, dopo che l’attrice inizialmente scelta non era disponibile. " Eravamo in 250, ma io sapevo che il ruolo sarebbe stato mio ", raccontò Fulton.

Se Lisa doveva essere la classica "ragazza della porta accanto", Fulton decise invece di darle una sfumatura più scura e tormentata. " Non posso cambiare le battute, ma posso cambiare l'intenzione ", spiegava. Una scelta che si rivelò vincente, al punto che la produzione fu costretta ad assumerle una guardia del corpo: il pubblico, a volte, non distingueva l’attrice dal personaggio, con reazioni che potevano sfociare nella minaccia fisica.

Fulton lasciò e tornò più volte alla soap. Nel 1983 abbandonò temporaneamente per una disputa contrattuale, ma rientrò non appena si ventilò l’ipotesi di eliminare il personaggio: " Nessuno avrebbe creduto alla morte di Lisa se non l'avessi interpretata io ", dichiarò. In totale, partecipò a 1.798 episodi.

Gli altri lavori

Nel 1998 fu inserita nella Soap Opera Hall of Fame, e nel 2004 ricevette il Daytime Emmy alla carriera.

Fu anche una delle prime attrici del genere a dotarsi di un ufficio stampa personale, precorrendo i tempi nella gestione della propria immagine pubblica. Nella vita reale, Fulton si sposò, ma il suo cuore – per il pubblico – rimase sempre quello di, la donna che non smetteva mai di