È morta Shannen Doherty, la Brenda Walsh di Beverly Hills 90210

Shannen Doherty non c’è più. La Brenda Walsh di Beverly Hills 90210 ha perso la battaglia contro il cancro al seno che le era stato diagnosticato nel 2015. È morta oggi all’età di 53 anni. L’attrice statunitense, classe 1971, aveva preannunciato la sua dipartita: “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma anche divertenti in parte. Voglio che - ha detto Doherty nel gennaio 2024 - i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre”. Queste sono state le sue ultime volontà: “Voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso. Ho anche un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì”.

Figlia di un bancario e di una titolare di un salone di bellezza, Doherty inizia a lavorare nel 1982 con un cameo nel film Night Shift - Turno di notte di Ron Howard e interpreta il ruolo di Jenny Wilder nel telefilm La casa nella prateria. Negli anni ’80 recita nelle più famose serie tivù dell’epoca come Magnum, P.I., 21 Jump Street e Airwolf e dal 1986 al 1988 è nel cast di Vita col nonno. Nel 1989, invece, è nel cast del film Schegge di follia, con Winona Ryder. Il successo, anzi la vera e propria consacrazione a livello internazionale, arriva però con Beverly Hills 90210. “Cresci molto velocemente, sei circondata dai grandi e io ero coccolatissima. Però, sapere di essere così amata ti rende anche molto ingenua”, disse l’attrice parecchi anni dopo la fine della serie e spiegò: “Brenda è stata il colpo di fortuna della mia vita e, al tempo stesso, la fonte di tanta infelicità. Mi ha fatto diventare una persona autodistruttiva”.

La fama, infatti, le pone i riflettori puntati addosso continuamente, causandole notevole stress. “Gli autori pensavano agli ascolti, non alla mia psiche. Ma non mi considero una vittima”, disse ricordando come ogni sua intemperanza sul set finiva sui tabloid. “Più si sbatteva sui giornali la mia immagine di cattiva ragazza, più io lo diventavo davvero”, fu l’ammissione della Doherty che dovette lasciare il cast proprio a causa del suo caratteraccio. Anche la sua vita sentimentale è stata particolarmente movimentata. Nel 1993 in pigiama e con pochissimi invitati, si sposa con Ashley Hamilton che, però, lascio dopo soli sei mesi.

L’anno seguente, appena lasciata la famosa serie tivù, la banca le sequestra ben 32mila dollari per ripagare gli assegni non coperti firmati nei mesi precedenti, mentre nel 1996 è costretta a seguire un corso di autocontrollo per aver rotto con una lattina di birra il finestrino dell’auto di un ragazzo. Nel 1999, invece, viene fermata in stato di ebbrezza ed è obbligata a tenere un corso nelle scuole per spiegare ai giovani il pericolo dell'alcol. Nel 1998, però, la sua carriera di attrice prende nuovamente una svolta con la serie tv Streghe dove interpreta il ruolo di Prue Halliwell. Anche in questo caso abbandona anzitempo la fiction per incompatibilità di carattere con le sue colleghe. Nel 2002 si sposa con Rick Salomon, ma dopo un anno la loro relazione finisce. Per tutti gli anni ’90 e 2000 continua a recitare anche in vari film cinematografici, ma senza mai lasciare realmente il segno.

Nel 2011 celebra il suo terzo matrimonio, stavolta col fotografo Kurt Iswarienko da cui divorzia nel 2023. Nel frattempo, la Doherty, vegetariana convinta, abbraccia pienamente molte cause ambientaliste e animaliste. Dal 2015 combatte la sua battaglia contro il cancro al seno che due anni dopo sembra sconfitto, ma nel 2018 è costretta a un nuovo intervento.

Nel febbraio 2020, intervistata nel programma Good Morning America, annuncia il ritorno del cancro al seno, al quarto stadio. Recentemente le metastasi si erano estese anche al cervello e il suo stato di salute era peggiorato rapidamente.