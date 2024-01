"Motivi personali". Mew e Matthew lasciano Amici: cosa è successo

Scoppia il caso ad Amici: due allievi della scuola più longeva della tv italiana hanno deciso di lasciare il talent. Stiamo parlando di Mew e Matthew, i due giovani cantanti che all’interno del programma hanno intrapreso una relazione. Cala il mistero sui motivi che avrebbero spinto gli ormai ex allievi a prendere questa decisione.

La nota di Amici

“Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”. Sono queste le parole con cui, nel daytime andato in onda oggi 9 gennaio, la produzione di Amici ha deciso di comunicare la scelta dei due allievi. Un fulmine a ciel sereno che arriva a poche ore di distanza dall’avvistamento di Mew e Matthew alla stazione Tiburtina di Roma, intenti a salire su un taxi con alcune valigie. In breve tempo, infatti, alcune segnalazioni erano diventate virali sui social; poi, il comunicato della trasmissione.

Proprio nella striscia quotidiana di Amici di ieri, lunedì 8 gennaio, i telespettatori hanno assistito ad un momento di sconforto di Matthew. Quest’ultimo, nel corso della registrazione della puntata della domenica, subito dopo la sua esibizione, aveva deciso di lasciare lo studio a seguito di alcuni commenti di Rudy Zerbi che l’avevano ferito. Così, una volta rientrato in casetta, aveva lasciato intendere alla sua fidanzata e compagna d’avventura, Mew, il desiderio di abbandonare il talent. Tuttavia, quest’ultima ha provato a trattenerlo, ricordandogli l’importanza della sua permanenza nella scuola: “Piangere significa che ci tieni al programma, ci tieni alla carriera che vuoi intraprendere”.

I motivi dietro l’abbandono

I motivi che avrebbero spinto i due all’abbandono non sono ancora chiari. Come spesso accade, però, il mondo del web si è scatenato lasciandosi andare alle supposizioni più disparate. Come anticipato, il primo a manifestare il suo malcontento durante la permanenza nel programma è stato Matthew; al contrario, la giovane cantante, sin dal primo giorno ha avuto un percorso brillante e ha sempre fatto incetta di voti positivi. In molti, dunque, hanno alluso ad una “fuga d’amore”, laddove Mew – spinta dal sentimento – avrebbe seguito il fidanzato.

Ma non è finita qui, perché qualcuno ha anche ipotizzato che la 23enne fosse in dolce attesa. Tuttavia, entrambe le ipotesi sono state smentite dalla diretta interessata che, sui social, sotto alcuni post ha messo qualche like assicurando che non si trattasse né di fughe d’amore, né tanto meno di gravidanze. Insomma, a questo punto il mistero si infittisce e a noi non resta altro che attendere le prossime puntate per scoprire qualcosa in più sulla vicenda che pare avere gettato nello sconforto i più affezionati alla trasmissione.