Muore la figlia de "La Montagna" del Trono di spade: "Il dolore con noi per sempre"

Una terribile tragedia si è abbattuta sulla vita di Thor Bjornsson, l'attore islandese reso celebre dalla sua interpretazione di Gregor Clegane "La Montagna", personaggio della fortunata serie televisiva targata Hbo "Il Trono di Spade".

L'ex cestista e strongman ha parlato sui suoi profili social del dolore inconsolabile che lui e tutta la sua famiglia stanno vivendo per la scomparsa di quella che sarebbe stata la sua terzogenita: la bimba è morta poco dopo un parto prematuro, avvenuto quando la mamma aveva da poco superato i cinque mesi di gravidanza.

Già padre di due bambini, l'attore de Il Trono di Spade ha condiviso un post con la moglie per annunciare il lutto della piccola Grace Morgan, ringraziando tutti i suoi followers per il grande affetto dimostratogli ma chiedendo al contempo il rispetto della propria privacy in un momento così difficile della sua vita.

"È con grande dolore che annunciamo la nascita di nostra figlia, Grace Morgan Hafthorsdottir, nata l'8 novembre alla ventunesima settimana e mezza di gestazione" , scrive l'attore islandese, che su Facebook ha voluto caricare alcune immagini del corpicino oramai senza vita della bimba. "Dopo una notevole diminuzione dei suoi movimenti abbiamo scoperto che il suo cuore aveva smesso di battere" , prosegue Thor Bjornsson.

"Le parole non sono in grado di descrivere il nostro dolore per questa perdita o la nostra felicità per aver potuto trascorrere del tempo con nostra figlia. È assolutamente bellissima" , racconta ancora l'ex cestista islandese, "con ciglia e sopracciglia bionde e un sorrisetto per mamma e papà".