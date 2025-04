"Massacrante, dovevo fermarmi". Myrta Merlino e la rivelazione sulla sua salute: “

Ascolta ora 00:00 00:00

Un racconto nudo e crudo della realtà e, soprattutto, della sua salute che l’ha costretta a rimanere lontano dai riflettori. Incalzata dal magazine Ok benessere e salute, Myrta Merlino ha voluto raccontare la sua esperienza degli ultimi mesi tra alti e molti bassi. La conduttrice ha svelato i motivi che l’hanno obbligata a saltare alcune puntate di Pomeriggio Cinque, il programma che conduce ogni pomeriggio su Canale 5, un tempo condotto da Barbara D’Urso.

Lo sfogo della conduttrice

I motivi di questa pausa obbligatoria riguardano prettamente la salute della giornalista. Dopo aver subito un intervento chirurgico, Merlino ha voluto raccontare questa esperienza definendola “massacrante”. La conduttrice ha spiegato che la decisione di fermarsi è stata necessaria per affrontare al meglio la situazione. “Si arriva a un certo punto in cui non è più la vita a doversi incastrare e adeguare al lavoro, ma il lavoro a doversi adattare alla vita. Sono stata quotidianamente in diretta per 14 anni. Sono 13 anni che vivo con questo ritmo, come se fossi dentro a un frullatore sempre acceso. In questi casi hai due possibilità: o lasci che tutto si modelli su te, che la televisione ti consumi completamente, trasformandoti in una macchina da diretta, una persona che pensa unicamente alla carriera, o arrivi a un punto in cui molli perché non ce la fai più” ha dichiarato la giornalista. In quella che definisce un “frullatore sempre acceso”, la sua vita ha dovuto subire in piccolo stop dalla studio televisivo di Mediaset.

I problemi di salute

La conduttrice ha rivelato di aver affrontato significativi problemi di salute, tra cui disturbi alla tiroide e una sinusite cronica. Inoltre, ha sofferto di tonsilliti ricorrenti. Da qui la decisione di sottoporsi all’asportazione delle tonsille. "Ho avuto problemi importanti alla tiroide – ha detto Merlino – e ho una sinusite cronica. Poi ho cominciato a soffrire di tonsilliti ricorrenti. Dopo un inverno massacrante, con decine e decine di cicli di antibiotici e antinfiammatori, la mia otorinolaringoiatra ha deciso che l’unica soluzione era quella di togliermi le tonsille".

Ma la differenza tra un intervento da piccoli e da adulti è sostanziale. "In un adulto la soglia del dolore e la convalescenza è dolorosissima. Io sono stata molto male, ho avuto dolori lancinanti per più di due mesi", ha infatti dichiarato Myrta Merlino.