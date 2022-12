"Nano malefico". Cannavacciulo provoca Barbieri a Masterchef

Le porte della cucina di Masterchef 12 si sono aperte per i venti aspiranti chef selezionati nelle scorse puntate. La classe è stata ufficialmente composta e nell'ultima puntata del talent in onda su Sky, i telespettatori hanno assistito alle prime sfide e alla prima eliminazione ufficiale. Il pubblico è tornato a salutare anche i tre giudici Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, ma i primi due si sono decisamente distinti per ironia e provocazioni.

Del resto, il talent ormai è collaudato e se non sono le dinamiche interne a sorprendere, il format potrebbe anche stancare. Ma i battibecchi tra i giudici tengono alta l'attenzione del pubblico (e lo share, +6%, ne guadagna) e nell'ultima puntata di MasterChef Italia Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri non hanno mai smesso di punzecchiarsi. Sin dall'avvio del programma, quando lo chef bolognese ha sorpreso tutti, annunciando il suo momentaneo ritiro. " Diciamo agli aspiranti chef che tira aria di imprevisti. Io me ne vado ", ha detto subito Bruno Barbieri, cedendo il suo posto al maestro della pasticceria Iginio Massari, giudice speciale della prima prova. Così al loro ingresso in cucina i venti concorrenti hanno trovato a accoglierli solo Locatelli e Cannavacciuolo. E quest'ultimo non ha perso l'occasione per provocare il giudice assente: " Perfetto, così ci sentiamo più larghi". Mentre dalla regia Barbieri controllava tutto, bacchettando Antonino: "Mi assento cinque minuti e si prende tutto il palco. Non ti manco? ".

Lontano dalla giuria Bruno Barbieri ha seguito le varie prove "a distanza" - Golden Mystery Box, Invention Test e la prima prova in esterna fatta a Bassano del Grappa - salvo poi fare il suo ritorno in cucina per il gran finale con il Pressure Test eliminatorio. E alla fine, tra un giudizio sui piatti e l'altro, Cannavacciulo non ha risparmiato il collega giudice da una sonora stoccata sulla differenza di stanza, nonostante sapesse di essere spiato. " Guarda che ti vedo nano malefico ", ha ironizzato lo chef partenopeo, avvertendo la presenza di Barbieri alle sue spalle pronto a tornare in studio per il Pressure Test, che ha visto l'eliminazione di Luciana. Una freddura che ha trovato il consenso del popolo dei social, che sulla piattaforma Twitter ha mandato in tendenza l'hashtag del programma.