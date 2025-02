"Nella foibe...". Così Cristicchi è finito nel mirino dell'estrema sinistra

Ascolta ora 00:00 00:00

Simone Cristicchi non ha vinto il festival di Sanremo ma ha conquistato un ottimo quinto posto con la sua canzone "Quando sarai piccola" e ha vinto anche il premio "Lucio Dalla" della sala stampa. La sua canzone è una dedica alla madre, è una poesia che racconta l'Alzheimer e non lo fa in modo brutale, come questa malattia sa essere. Essendo una poesia è un racconto e come tale dev'essere inteso, anche se dopo la prima serata il cantante è finito nel mirino di una certa sinistra che lo ha massacrato, offeso e insultato. La sua colpa? Aver rivelato che il brano non è stato portato nei precedenti Festival perché rifiutato dal direttore artistico. " È stata messa in dubbio la mia integrità morale. Il mio percorso è stato coerente, non ho mai strizzato l'occhio a nessuno. Ho sempre lavorato in purezza e integrità. Me ne vado dl festival di Sanremo con un senso di gratitudine per Carlo Conti. Grazie a lui si può parlare di questo tema importante ", ha detto all'indomani, in uno sfogo al termine del Festival.

Il vero massacro su Cristicchi è arrivato dai social, dove i soliti noti dell'estrema sinistra, sempre più giovani e presenti sui social, ignoranti sui principi di democrazia, sono arrivati a minacciarlo di morte. La sua colpa? Aver scritto un musical sulle foibe e aver dichiarato di non essere d'accordo con la pratica della maternità per altri, l'utero in affitto. L'Italia è diventata un Paese in cui è vietato esprimere opinioni che siano in contrasto con quelle della sinistra radicale, che si sta spendendo da anni per fare proselitismo nelle scuole e allevare nuove leve di integralisti del pensiero, pronte a entrare in azione per aggredire, per ora verbalmente, chiunque non sia allineato. " Cristicchi nella cavità carsica a cui appartiene ", scrive un utente su X contro il cantante. E ancora: " Fasci appesi sempre ". E si continua con: " Se vince Cristicchi è perché da anni ci scassa la minchia con le foibe ", " Cristicchi si lamenta di Amadeus e fa la vittima delle sinistre. E niente, per azzerbinarsi alla Meloni ha deciso di stare sui cojoni a mezza Italia ".

E si potrebbe continuare ancora a lungo a riportare i messaggio d'odio contro Cristicchi e perfino contro sua madre, vera protagonista della canzone. La deriva assunta da questo Paese in tal senso è preoccupante, l'integralismo di pensiero da parte dei giovanissimi dovrebbe far riflettere sul futuro che aspetta l'Italia quando l'amministrazione sarà in mano alle generazioni dei giovani d'oggi.

È stato detto tanto di Cristicchi, è stato accusato perfino di paraculismo e di aver romanzato una malattia. Ma non si è fatto distrarre e alla fine, anche se fuori dal podio, la sua canzone è una delle più ascoltate e amate.