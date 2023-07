"No a Sophie Codegoni e Antonella Fiordelisi". La Bonas di Avanti un altro cambia (di nuovo)

Nella prossima edizione di Avanti un altro la Bonas avrà un nuovo volto. Sophie Codegoni, che nell'ultima edizione ha rivestito il ruolo che fu di Paola Caruso, non tornerà su Canale 5. Questo è certo e per due motivi. Il primo. Negli scorsi giorni Fabrizio Corona aveva svelato che tra l'ex tronista di Uomini e donne e Sonia Bruganelli, che si occupa dei casting del programma, c'era stata una violenta lite che aveva avuto come esito finale il mancato rinnovo contrattuale di Sophie ad Avanti un altro. Il secondo: la Sdl, che gestisce i casting della trasmissione, ha escluso il suo ritorno con una nota ufficiale.

Così si è aperta ufficialmente la caccia al nuovo volto da mettere al fianco di Paolo Bonolis e le voci su un possibile ingaggio di un'altra ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini si sono rincorse. Una girandola di ipotesi, più o meno realistiche, che ha costretto la società che gestisce i casting a intervenire nuovamente, mettendo un freno alle voci.

L'ipotesi Antonella Fiordelisi

Tramontata l'ipotesi di un Codegoni bis, i riflettori sono stati puntati su uno dei personaggi forti usciti dall'ultimo Grande fratello vip: Antonella Fiordelisi. Alcuni siti di gossip hanno fatto trapelare l'indiscrezione, che Sonia Bruganelli stesse corteggiando l'influencer salernitana per portarla ad Avanti un altro nel ruolo che fu di Paola Caruso prima e Sara Croce poi. Antonella è rimasta in rigoroso silenzio, ma i rumor sono stati ben presto smentiti dalla società, che si occupa dei casting del programma condotto da Paolo Bonolis e che fa capo proprio a Sonia Bruganelli.

Il comunicato di Sdl