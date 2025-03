"Mafiosi, corrotti". Le accuse choc dopo le nomination al Grande Fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Grande fratello continua a sorprendere e l'eliminata della puntata di giovedì 13 marzo è stata Stefania Orlando. Una delle più amate dal pubblico ha dovuto lasciare la Casa a poche puntate dalla finale. Sono ora cinque i concorrenti al televoto: Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Javier Martinez e Shaila Gatta. Pressoché tutti i concorrenti, fatta eccezione per i finalisti d'ufficio, è stata sottoposta al giudizio del pubblico e l'idea di poter uscire adesso, dopo mesi di gioco, rende l'aria nella Casa particolarmente tesa. Anche le amicizie in questo frangente scricchiolano e nella notte del post-puntata quella tra Gatta e Minghetti sembra essere stata definitivamente chiusa.

Tutto nasce proprio con le nomination. L'ex velina ha deciso di nominare Mariavittoria perché " eravamo in buoni rapporti, le voglio ancora bene, però mi ha delusa tanto e non lo dimentico. Una parte del mio cuore è ancora ferita, il cerchio si stringe ed è arrivato il momento. Questa volta ho voluto essere sincera. Sono coerente e onesta con i miei pensieri. Ci sono state delle rotture ". A differenza di come avviene di solito, in quella tornata di nomination il Grande fratello ha deciso di rendere il gioco più interessante e di fare nomination palesi e quindi le parole di Shaila non sono andare giù a Tommaso Franchi, fidanzato di Mariavittoria e non in nomination. Secondo il concorrente, infatti, la scelta di Gatta di nominare la fidanata risiede nel fatto che " lei ha paura di nominare Helena e Javier, perché sa che non vanno fuori. Sei una grande giocatrice, reputi Mariavittoria una debole. Per me hai dato una motivazione finta e non mi è piaciuta. Ti stai nascondendo dietro a delle bugie ". Potrebbe effettivamente essere questa una strategia di gioco lecita di Shaila, a cui viene contestato di non essere stata chiara.

Sul momento si chiude così ma dopo la puntata, quando Shaila ha ripreso il discorso, è stata Mariavittoria a sbottare: " Ma se Lorenzo ti difende sempre e si intrufola ogni volta che discuti con qualcuno? Tommy è il mio compagno e mi ha difesa e adesso sai cosa proviamo noi tutti quando voi due fare scudo ". I toni si sono alzati, la regia ha staccato su Mariavittoria che in quel momento sembrava ripetere qualcosa detto da Shaila: " E continua… mafiosi, corrotti. Addirittura? Poi cos’altro? ".

nascondere ed omettere delle verità, che ora stanno uscendo fuori

non era una cosa offensiva

Shaila si è difesa fornendo la personale interpretazione del termine "corrotto", che a suo dire vorrebbe significare "". Un'interpretazione fantasiosa del termine, e secondo lei "". Per vedere l'evoluzione bisognerò attendere qualche giorno.