"Non me l'aspettavo", "Non sa cosa sia il fairness". Scintille tra Mammuccari e Caprarica

"Non me l'aspettavo", "Non sa cosa sia il fairness". Cosa è successo tra Mammuccari e Caprarica a Ballando

Ballando con le stelle è appena cominciato ma tra i concorrenti serpeggia già qualche malumore. Il cast di quest'anno è composto da numerosi personaggi "forti" e tra questi, al momento, sembra spiccare Teo Mammuccari. L'ex conduttore non brilla per le sue doti di ballerino, ma in quanto a battute e presenza scenica sembra non essere secondo a nessuno, tanto che nella prima puntata del programma ha interrotto più di una volta Milly Carlucci per scherzare su giuria e concorrenti. La sua ultima battuta, fatta sui titoli di coda, però, ha infastidito Antonio Caprarica, che ha risposto a tono a Mammuccari.

Teo Mammuccari a Ballando

La presenza di Teo Mammuccari a Ballando con le stelle ha subito scatenato la polemica, quando il conduttore ha ufficializzato la sua partecipazione alla trasmissione di RaiUno con un video condiviso sui social. Mammuccari è stato criticato per essersi ripreso con il cellulare mentre percorreva una strada su un overboard e una volta arrivato negli studi del programma Teo si è subito messo in mostra tra battute, scherzi e ironia. Dietro le quinte il conduttore è stato definito da molti "l'animatore del villaggio" e anche in puntata Mammuccari si è reso protagonista di alcuni siparietti, che hanno messo in difficoltà la padrona di casa, Milly Carlucci.

Cosa è successo in studio

Durante la prima serata dello show del sabato sera di RaiUno, Teo Mammuccari ha fatto numerose battute ma a finire virale sui social è stato il siparietto avvenuto a fine puntata, durante i titoli di coda. Milly Carlucci stava leggendo i nomi delle coppie che passavano il turno e al centro della pista, ancora illuminati dai riflettori, erano rimasti solo in tre: Antonio Caprarica, Rosanna Lambertucci e proprio Mammuccari. Sorpreso dal momentaneo esito negativo, il conduttore ha incalzato la Carlucci: " Milly spegni la luce...No perché se è passato Ricky passo pure io, sennò me ne vado via ". A quel punto la padrona di casa ha fatto il suo nome e al centro della pista, per il ballottaggio finale, sono rimasti Caprarica e la Lambertucci.

Il botta e risposta Mammuccari - Caprarica