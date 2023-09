Teo Mammucari a Ballando con le stelle, la video presentazione fa esplodere la polemica

Il cast di Ballando con le stelle si sta completando. Il giornalista Antonio Caprarica e la showgirl Sara Croce si sono aggiunti al gruppo dei concorrenti nei giorni scorsi e con loro ci sarà anche il conduttore Teo Mammucari. L'ufficialità è arrivata attraverso l'account Instagram della trasmissione, che ha scelto un video per annunciare l'arrivo in pista di Mammucari. Ma il filmato, nel quale Teo si mostra su un monopattino in strada, ha scatenato l'ira del popolo dei social.

Da giorni il nome di Teo Mammucari circolava sul web. Secondo i beneinformati Milly Carlucci lo corteggiava da diverse edizioni e quest'anno il conduttore - rimasto senza Le Iene - ha deciso di cedere alle lusinghe e mettersi alla prova come ballerino. Il video di presentazione è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Ballando con le stelle e Mammucari si è detto pronto a danzare per vincere. Ma il video ha acceso una forte polemica per il pessimo esempio dato dal conduttore.

Il video di Mammucari sul monopattino

Nel filmato Mammucari è a bordo di un monopattino senza manubrio e si riprende con il telefonino mentre sta percorrendo una strada trafficata dalle auto. Oltre a non indossare il casco, il conduttore maneggia il cellulare con disinvoltura, riprendendosi da varie angolature e senza guardare la strada in più di una occasione. Un atteggiamento superficiale e molto pericoloso che è stato criticato da molti follower: " Senza casco e cellulare in mano. Bell’esempio", "In mezzo al traffico filmandosi! Complimenti", "Cerca di essere di esempio per i giovani e rispetta il codice della strada ".