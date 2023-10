“Non mi vuole bene…”. Letizia in lacrime dopo la lettera del fidanzato al GF 23

Delusioni in vista per Letizia Petris al Grande Fratello. Così, nella puntata andata in onda ieri sera, 26 ottobre, la concorrente ha ricevuto una lettera che aspettava da tanto tempo dal fidanzato Andrea. Tuttavia, le parole utilizzate dal compagno non hanno fatto altro che deludere Letizia, la quale ha subito chiarito che si aspettava qualcosa di diverso ad una settimana dal loro terzo anniversario.

Il rapporto tra Letizia e Paolo

Non sono stati giorni molto semplici per l’inquilina della Casa più spiata d’Italia dal momento che è entrata in profonda crisi a causa delle incomprensioni con il suo compagno d’avventura, Paolo Masella. I due, infatti, sin dal primo giorno sono stati molto amici, ma da quando lui ha dichiarato il suo interesse per Letizia, qualcosa è cambiato. Il motivo? Masella ha voluto prendere le distanze dalla fotografa in quanto fidanzata. È proprio questo che ha mandato completamente in crisi Letizia, molto dispiaciuta per l’allontanamento di Paolo anche se continua ad assicurare che per lei, Masella rappresenti soltanto un amico e nulla di più.

La lettera del fidanzato di Letizia

A colpire ulteriormente Letizia, nella diretta di ieri sera, è arrivata una lettera direttamente dal suo fidanzato, Andrea. Una lettera in cui è emerso agli occhi della Petris un tono molto freddo ed un certo distacco. Più volte, in questi giorni, la concorrente aveva manifestato la volontà di conoscere il punto di vista del ragazzo e anche ieri sera ha sottolineato di averne bisogno poiché è l’uomo che le sta accanto e vuole sapere cosa vede.

“Ciao Leti seguo le tue giornate e sono contento di vederti felice, hai trovato un ambiente familiare e amichevole” inizia con queste parole la lettera di Andrea che poi continua: “Sapevamo che questa avventura sarebbe stata un banco di prova per entrambi, devo ancora metabolizzare alcuni tuoi comportamenti. Hai espresso il bisogno di fare chiarezza sui nostri sentimenti, ma ne parleremo guardandoci negli occhi. Ti ho sempre detto di essere felice di questa avventura e spero di vederti in quella casa fino alla fine. Sii sempre te stessa” . Infine, ha concluso: “Un abbraccio e un bacio” .

La reazione di Letizia