"Non so come faccio a sopportarlo". Il dramma di Paola Caruso a Verissimo

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo anni di dolore e preoccupazione, forse per Paola Caruso, e suo figlio Michele, è ora di sorridere. Il piccolo, a causa di un errore medico subito in Egitto, aveva gravi problemi a un piede, che per lungo tempo gli hanno impedito di camminare. Negli ultimi mesi, però, la showgirl è volata negli Stati Uniti, precisamente a Rochester in Minnesota, dove il piccolo è stato operato, sembra con successo. La strada è ancora lunga, la riabilitazione non è finita, ma il peggio sembra essere alle spalle. Ma mentre lei curava suo figlio, un altro dramma si consumava in Italia, a casa della sua famiglia, come raccontato nell'ultima puntata di Verissimo.

Caruso ha trascorso 3 mesi negli Stati Uniti: " Sono andata lì perchè solo lì potevano fare questo intervento a mio figlio. Questo intervento di ricostruzione e spostamento di tendini si può fare solo una volta. Quindi io mi sono fidata di quei medici. Siamo andati solo io e Michi ". La showgirl ha provato il tutto per tutto per la salute di suo figlio e ha ricordato con Silvia Toffanin quei momenti non sempre facili, perché " il momento brutto è quando lo portano via e quando lo addormentano ". Tuttavia, " loro stati molto carini perché hanno visto che io stavo male e quindi mi hanno fatto stare con lui finchè non si è addormentato. L'intervento è durato 5 ore, molto lungo e molto preciso. E mi hanno detto che è riuscito ". Il recuper post-operatorio è stato complicato, il bambino ha dovuto indossare il gesso per 90 giorni, non poteva camminare, " Gianmarco (il compagno, ndr) doveva lavorare e mia madre aveva problemi di salute e non poteva viaggiare. Per me è stata durissima. Io ho vissuto un incubo, se ci penso oggi io non so come ho fatto ".