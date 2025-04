"Non sto vivendo bene". La crisi profonda della concorrente di Amici

Ascolta ora 00:00 00:00

La terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi è stata ricca di emozioni per i concorrenti e una di loro, Chiara Bacci, ha avuto un crollo emotivo per una percezione di inferiorità rispetto agli altri. Si sente bloccata, pensa di avere qualcosa di meno rispetto al resto dei finalisti. " Non so come reagire, mi vedo sempre troppo altalenante rispetto agli altri ", è lo sfogo della ragazza con i compagni di questa avventura, soprattutto il fidanzato Trigno.

" Faccio fatica a esternare questo sentimento qui, mi sento in difetto, non mi viene da dirlo ad alta voce ", ha proseguito la ballerina nel suo sfogo profondo. Tanti mesi sotto pressione e la prospettiva della fine che si avvicina, hanno senz'altro giocato un ruolo importante nell'equilibrio mentale dei concorrenti, spesso giovanissimi e alla prima esperienza. La storia con Trigno ha probabilmente aiutato Chiara a resistere in questi mesi ma ora la ballerina ha subito il crollo emotivo derivante anche dall'accumulo di stanchezza, stress e nervosismo. " Ho avuto tanta libertà quando ho finito l'Università, sono stato da solo a Milano. E quando un ragazzo si trova tanto tempo e tanta libertà, fa scelte sbagliate. Avere tanta libertà mi ha rinchiuso ", le ha spiegato il fidanzato, esponendole la propria situazione ed esperienza.

Quelle di Trigno sono state parole che non hanno lasciato indifferente Chiara, che subito dopo averle ascoltate ha iniziato a inquadrare meglio la sua esperienza e il suo momento, pur senza riuscire a focalizzare il risultato raggiunto, a prescindere da come andrà il resto dell'esperienza. " Sto avendo delle difficoltà nell'approccio al ballare. Dipende dalla mia testa. Faccio un po' di fatica, non mi sto vivendo bene questo periodo. Tutto il lavoro che c'è dietro mi stanca, non riesco a viverla bene ", ha proseguito in lacrime, in una sorta di flusso di coscienza condiviso con il fidanzato.

Il momento è difficile, le difficoltà per lei sono tante e sono comuni a tanti giovani che come lei cercano di intraprendere questa strada. La vetrina che offre Amici è un unicum, se riuscirà a risollevarsi riuscirà anche a vivere bene questo ultimo miglio di Amici.