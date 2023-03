Notte degli Oscar 2023: dove vederli in diretta e a che ora

Dopo una lunga e brulicante attesa, ci siamo: ecco la notte degli Oscar 2023. Tra red carpet e performance musicali, tra gag e siparietti fuori programma, c'è grande curiosità di assistere alla cerimonia di premiazione della 95ª edizione degli Academy Awards. Ci sarà un nuovo "slapgate" sulla scia del caso Will Smith-Chris Rock? Ci sarà qualche mirabolante gaffe in stile "La la land"? Le risposte sono dietro l'angolo.

Per quanto riguarda i premi, il film con più candidature agli Oscar 2023 è "Everything Everywhere All at Once" di Daniel Kwan e Daniel Scheinert con 11 nomination. Subito dopo, a quota 9 noms, "Niente di nuovo sul fronte occidentale" di Edward Berger e "Gli spiriti dell'isola" di Martin McDonagh. C'è anche un po' di Italia: "Le pupille" di Alice Rohrwacher è in corsa per l'Oscar al miglior documentario, mentre Aldo Signoretti è in lizza per il miglior trucco e acconciatura per il film "Elvis".

Ospiti e star attese

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2023 sarà presentata da Jimmy Kimmel, per la terza volta al timone dell'evento dopo le edizioni 2017 e 2018. Noto per il suo "Jimmy Kimmel Live!", il 55enne ha condotto due tra le serate più viste di sempre e ha voluto celebrare la sua nomina a Host con un imperdibile video in cui veste i panni di Tom Cruise nel film "Top Gun: Maverick".

Il red carpet è tra i momenti più attesi dai fan di tutto il mondo, in particolare dagli appassionati di moda. La notte degli Oscar 2023 vanterà grandi ospiti, a partire da Rihanna: reduce dal successo al Super Bowl, l'artista statunitense canterà "Lift me up", brano della colonna sonora del film "Black Panther: Wakanda Forever". Presenti anche Diane Warren e Lady Gaga, che interpreteranno rispettivamente "Applause" (dal film "Tell it like a Woman") e "Hold my Hand" (dal film "Top Gun: Maverick"). Belle notizie per i fan dei Talking Heads: al Dolby Theatre si esibirà anche David Byrne con "This is a Life" dal film "Everything Everywhere All at Once".

Come e dove vedere la notte degli Oscar 2023

L'evento si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles a partire dalle 20.00 ora locale, quando in Italia saranno le 23.15. Il pre-show dura oltre due ore, mentre la cerimonia vera e propria prenderà il via alle 2.00 ora italiana, per protrarsi per circa tre ore. La diretta della notte degli Oscar 2023 sarà disponibile in Italia sui canali Sky. Entrando nel dettaglio, sarà possibile seguirla su Sky Cinema Oscar al canale 303 di Sky, Sky Uno al canale 108 e in chiaro su Tv8. La kermesse sarà disponibile anche in streaming con NOW e con Sky Go.