"Al Nove non sta bene". La confessione di Fiorello su Amadeus

Fiorello è un fiume in piena. Dopo aver lanciato stoccate alla sinistra, scherzato su Giorgia Meloni, ora passa ad Amadeus e al presunto rapporto complicato con la Nove. Durante una recente puntata de “La Pennicanza” su Rai Radio2, Rosario Fiorello è intervenuto scherzando sul trasferimento del suo amico e collega Amadeus al canale Nove. Fiorello ha avviato una videochiamata con Amadeus, commentando: “Guardate in questo momento, Amadeus è tornato in Rai, sul canale 202!” Da qui la replica di Amadeus, con la sua consueta ironia, ha risposto: “Il mio camerino da 3 per cento, però è un bel camerino, è il 3 per cento più ricco che ci sia…”

Sembrava finita lì ma lo scoop è arrivato a stretto giro. Nel corso di una diretta Instagram Fiorello ha aggiunto: “Ama, non sta bene sul Nove. Tu in Rai eri a casa. Ma guarda come ti sta la Rai!”. Poi ha cominciato a parlare di un possibile ritorno in Rai. "Io ho parlato con i dirigenti Rai, non sto scherzando. ‘Caso mai Amadeus…'. Mi hanno detto ‘Per Amadeus le porte sono sempre aperte'". Quando finisce, finirà un giorno, non devi andare da un'altra parte. Non devi andare a Mediaset, devi andare in Rai". A quel punto Amadeus ha risposto col sorriso: "Magari non mi prende né l'uno né l'altro". Ma Fiorello lo ha rassicurato: "Io so come funziona. Coletta ti ama, è proprio innamorato di te".

Da qui Fiorello è ripartito con le battute tiranfo in ballo anche Biggio e Morandi. "Pensa un giorno, tra 10 anni, noi 4 a Sanremo. Adesso Sanremo è così: Conti il prossimo anno, poi De Martino almeno due anni. Appuntamento a dopo De Martino". Gianni Morandi ha replicato: "Dovete dirmi chi spinge la mia carrozzina”.

Non è passato inosservata la mossa di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae abbracciata al marito, senza alcuna didascalia. Un gesto, si ipotizza, per stare vicino al marito.