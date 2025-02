Ilary Blasi torna in tv. Quale sarà il nuovo programma e quando va in onda

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'Isola dei Famosi e Il Grande Fratello torna a Canale 5 Ilary Blasi con un nuovo reality game: The Couple che promette di tenere incollati i telespettatori allo schermo.

Di cosa si tratta

Il reality sarà un mix di competizione, strategie e colpi di scena. Verrà messa a dura prova la psicologia e la forza fisica dei concorrenti e delle coppie che vi parteciperanno. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da loro stessi. Non si tratta del classico reality perché in questo i concorrenti parteciperanno tutti in coppia. Questi non saranno soltano partner nella vita, ma possono anche essere amici, parenti, colleghi e persino storici antagonisti che dovranno affrontare una convivenza forzata e mettere alla prova la loro complicità e resistenza.

Tra le coppie in gara solo una si aggiudicherà il montepremi dopo aver eliminato tutti gli avversari e a decidere l'esito sarà il pubblico attraverso il Televoto. Il format che promette essere molto innovativo tra competizione e dinamiche relazionali in una sfida continua fatta di strategie, alleanze e imprevisti. Oltre alla convivenza, i partecipanti dovranno affrontare prove fisiche e psicologiche per restare in gioco e difendere il montepremi.

Il cast

La messa in onda

È prevista per la prossima primavera su Canale 5