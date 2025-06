Il nuovo volto di Omar Fantini, Teresanna Pugliese “guerriera”: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, 16 giugno, la settima puntata dell’Isola dei Famosi. Chiara Balistrieri è stata eliminata dal pubblico e ha deciso di non rimanere sull’Ultima Spiaggia. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata, invece, sono: Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza. Ecco le pagelle della serata.

Teresanna Pugliese – voto 8

Si salva ancora una volta in un televoto molto difficile, quello con Mirko e Chiara, indubbiamente due personaggi molto forti di questa edizione. Evidentemente, la naufraga piace al pubblico e ciò non sorprende, perché, l’abbiamo detto più volte, Teresanna è sincera, non le manda a dire e sta vivendo l’Isola da concorrente e non da “fantasma”. Il pubblico – si sa – apprezza questo atteggiamento e, per questo, probabilmente continua a salvarla. Per lei, un piccolo momento di sconforto nella puntata di ieri sera a causa di alcune uscite dei suoi compagni di avventura che non le hanno fatto piacere: “serpe” per dirne una. Per fortuna, a sollevarle il morale è arrivato il marito Giovanni. La finale non è molto lontana e la sensazione è che Teresanna possa giocarsi il titolo da vincitrice.

Chiara Balistrieri – voto 5

Purtroppo, è proprio Chiara l’eliminata della settima puntata dell’Isola dei Famosi. Il motivo? Forse ha semplicemente pagato lo scotto di essere al televoto con due concorrenti molto forti, Teresanna e Mirko. È un vero peccato, perché dopo una partenza in sordina ha fatto emergere il suo carattere e la sua forza. Tuttavia, non ha accettato - nonostante l’appello della mamma - di rimanere sull’Ultima Spiaggia. Una scelta che lascia perplessi, perché – come ha giustamente affermato Selvaggia Lucarelli – avrebbe potuto dimostrare di poter brillare di luce propria, indipendentemente da Teresanna con cui era ormai in simbiosi.

Mirko Frezza – voto 6

“È cinematografico, più che televisivo. Cerca la scena madre”, sostiene a gran voce Mario Adinolfi, riferendosi a Mirko Frezza. E, effettivamente, non possiamo dargli torto. L’attore accusa la maggior parte del gruppo di cercare sempre le telecamere e, dunque, di comportarsi in relazione alla loro presenza. Tuttavia, l’impressione è che Mirko sappia esattamente dove si trova e, anche se sembra così spontaneo (complice la sua veracità), forse, sa anche come piacere al pubblico. Non è un caso che, ancora una volta, si sia salvato al televoto.

Omar Fantini – voto 4

Omar c’è e non è soltanto un ottimo atleta (considerando le innumerevoli prove leader che ha vinto). Così, lo abbiamo visto "sbroccare" come se non ci fosse un domani. La “vittima”, naturalmente, Teresanna Pugliese, colei che Omar, forse teme più degli altri. D’altronde, è l’unica che è riuscita a “strappargli” il ruolo da leader. Che dire, risulta quasi piacevole vedere Omar esporsi, ma è chiaro che stia cercando di “far fuori” la sua nemica numero uno. Inutile dire, che in prima serata la polemica era già chiarita, sempre per il solito copione che vuole che in settimana le lingue siano biforcute e in puntata tutto rose e fiori. A farlo andare su tutte le furie, però, è bastato l’intervento di Selvaggia Lucarelli che ha probabilmente colpito l’ego del sei volte leader, tanto da rispondere alla giornalista chiamandola “Cara mia” o “Selvaggetta”. Insomma, Omar sa anche prendere una posizione, contrariamente a quanto visto fino ad ora.

Mario Adinolfi – voto 6

Un leader “cerebrale”: Mario Adinolfi, giorno dopo giorno, si impone come protagonista del reality. Sorprende tutti, decidendo di consumare un bel po’ di riso per parlare con la moglie e, quando glielo fanno notare, lui risponde che non gliene importa perché ha davanti “la donna che ama e la più bella del mondo”. A onor del vero, sorprende scoprire questo lato “inedito” di Adinolfi e sarebbe meglio se ci regalasse più momenti di questo tipo. Allo stesso tempo, però, non nasconde di essere un giocatore e, al momento delle nomination, svela la sua strategia: fare fuori i giovani; per questo, nomina Teresanna Pugliese.

Patrizia Rossetti – voto 6

Una settimana altalenante per la nostra Patrizia che è stata protagonista di un forte scontro con Mirko Frezza che non le ha di certo risparmiate critiche. La conduttrice lamenta di non essere riuscita a dare il massimo a causa del problema al dito, perché, come ha ribadito: “si aspettava di più da questa esperienza” da se stessa. È questa la sua “giustificazione” quando le viene fatto presente che continua a lamentarsi. Patrizia è una bella concorrente, ma sarebbe auspicabile se provasse a tirar fuori un po’ di forza in più.

Come se non bastasse, diventa anche ilnel corso delle nomination: quasi tutti decidono di votarla con la scusa di “farle un favore”. Ma chi ci crede?

Per il settimo appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 14.9% di share.