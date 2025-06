Omar Fantini infallibile, Cristina Plevani inscalfibile: le pagelle dell'Isola dei Famosi

Ascolta ora 00:00 00:00

È andata in onda ieri sera, 11 giugno, la sesta puntata dell’Isola dei Famosi. Jasmin Salvati e Paolo Vallesi sono stati eliminati dal pubblico, ma entrambi hanno deciso di rimanere sull’Ultima Spiaggia. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata, invece, sono: Teresanna Pugliese, Chiara Balistrieri e Mirko Frezza. Ecco le pagelle della serata.

Teresanna Pugliese – voto 7

Il pubblico ha deciso di salvarla e, a dirla tutta, non è una sorpresa. Nonostante l’appello della scorsa settimana per la sua eliminazione, Teresanna resta in gioco: una scelta che appare del tutto comprensibile. Sta dimostrando di avere carattere, non le manda certo a dire e si muove con sicurezza all’interno delle dinamiche del reality, contribuendo ad animarle con la sua forte personalità. Insomma, è una concorrente che sa farsi notare, e questo il pubblico lo premia. Siamo sicuri che ne vedremo ancora delle belle.

Jasmin Salvati – voto 5

È lei la prima eliminata della sesta puntata dell’Isola dei Famosi. Jasmin ha probabilmente pagato lo scotto del triste scivolone con Chiara Balistrieri; un’uscita che il pubblico non ha (giustamente) apprezzato. Che dire, la sua esperienza è durata da Natale a Santo Stefano, ma d’altronde, certe affermazioni, non possono passare inosservate. E proprio quando sembrava tutto finito, arriva il colpo di scena: Jasmin sceglie di restare in gioco, accettando la sfida dell’Ultima Spiaggia insieme a Dino e Ahlam, dove poco dopo è approdato anche Paolo Vallesi.

Omar Fantini – voto 8

Zero nomination e ben quattro volte leader: fino alla puntata di ieri, Omar non aveva sbagliato un colpo. A metterlo finalmente alla prova è stata la sfida honduregna del Vitruviano, che non è riuscito a portare a casa. Così, per la prima volta, si è ritrovato in nomination, costretto a confrontarsi con il giudizio del pubblico. E, diciamolo, era anche ora. Il verdetto? Promosso a pieni voti: ha superato “l’ostacolo”, ottenendo la maggioranza delle preferenze. La ciliegina sulla torta, è tornato ad essere leader per la quinta volta. Chapeau.

Cristina Plevani – voto 5.5

La concorrente più lucida di questa edizione. Cristina Plevani, settimana dopo settimana, colpisce per la sua razionalità, nonostante la fame e le incomprensioni che sull’Isola sono sempre dietro l’angolo. Ne è prova la sua risposta alla delusione di Loredana, amareggiata per la nomination ricevuta: senza troppi giri di parole, Cristina ha spiegato di aver agito in ottica di gioco, chiarendo che i rapporti umani, per lei, si valutano una volta terminato il reality. Un approccio freddo? Forse. Ma sicuramente coerente. Un piccolo consiglio? Lasciarsi andare un po’ di più alle emozioni.

Loredana Cannata – voto 7

Settimana non facile per la nostra Loredana, che ha dovuto affrontare una nomination particolarmente amara. A colpirla è stata soprattutto la delusione per il voto ricevuto da Cristina Plevani, che considerava un’amica. Come se non bastasse, è proseguita la tensione con Mirko Frezza, che continua a “invocare” la sua eliminazione. Ma, per sfortuna dell’attore, il pubblico ha deciso diversamente: Loredana resta in gioco. Il motivo? Probabilmente, il pubblico ha apprezzato il suo atteggiamento da vera naufraga, senza lamentale alcune, sta vivendo questa esperienza al 100%, non risparmiandosi in nulla e (soprattutto) regalando pepe al gioco.

Paolo Vallesi – voto 5 (per la sua “eliminazione”)

Un gran dispiacere. Paolo Vallesi è il secondo eliminato della sesta puntata dell’Isola dei Famosi dopo un televoto flash che ha lasciato sorpresi anche molti compagni di avventura. Decisiva, purtroppo, la prova della corda: insieme a Jey non è riuscito a completarla (o meglio, ad iniziarla), finendo dritto al televoto e, infine, fuori dal gioco. Un vero peccato, perché Paolo ha saputo portare leggerezza, buonumore e spirito positivo, senza mai abbattersi né tirarsi indietro.

Per fortuna, come prevedibile, ha scelto di non mollare e ha accettato con determinazione la sfida dell’Ultima Spiaggia.

Per il sesto appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 15% di share.