"What that f...". E Crowe lancia una frecciatina contro Travolta a Sanremo

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 sta regalando emozioni, ma uno dei momenti più divertenti è sicuramente legato a Russell Crowe. L'amato attore neozelandese ha portato la sua musica sul palco del Teatro Ariston e in versione di crooner ha cantanto la sua "Let the light shine" insieme a Marcia Hines e alla sua band. Grande entusiasmo in platea e in galleria, ma il passaggio destinato a diventare virale riguarda il Travolta-gate: social letteralmente in visibilio per l'ironia di Crowe nei confronti del collega.

Come tutti ormai sappiamo, John Travolta ieri è sembrato tutt'altro che felice - se non spaesato - nell'esibirsi nel "Ballo del qua qua" insieme a Fiorello e Amadeus e in rete è scoppiato un putiferio. Il direttore artistico ha ricevuto critiche e accuse di ogni tipo, prendendo una posizione netta in conferenza stampa: "Travolta sapeva tutto" . Ebbene. Nel corso del dialogo sul palco dell'Ariston, Teresa Mannino si è rivolta all'interprete de "Il Gladiatore": "Spesso le grandi star hanno un parente italiano. Abbiamo scoperto che ce l'hai anche tu. Anche se non hai un cognome che richiama l'Italia, come che so, Di Caprio...". Ed ecco il colpo di teatro dell'attore: "O Travolta". Ma non è tutto. Guardando il pubblico, ha scandito il labiale "What that fuck!" ( "Ma che cazzo" ), con tanto di gesto delle papere con le mani.

Come anticipato, la gag di Crowe ha scatenato il popolo della rete. Ecco una carrellata di post comparsi su X, ex Twitter: "Russell Crowe che fa il gesto delle papere sul nome Travolta. Il dissing italo americano", "Russell Crowe è carichissimo lui avrebbe ballato il ballo del qua qua, il tuca tuca e anche la canzone dell'unicorno se glielo avessero chiesto", "Sanremo ci ha donato pure Russell Crowe che percula John Travolta questo festival è surreale il nostro Paese è surreale ".