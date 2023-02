"Fai il paladino dei diritti ma...". Così Mario Giordano annienta Fedez

Game, set, match. Con un rovescio dialettico da applausi, Mario Giordano ha messo Fedez fuori gioco. Aprendo la puntata odierna di Fuori dal Coro, su Rete4, il conduttore ha infatti replicato in modo definito alle invettive del rapper milanese, che sui social lo aveva bersagliato con parole veementi e prese in giro da bulletto. " Ci ha attaccato accusandoci di una cosa che non esiste e cioè di voler indagare sulle sue tendenze sessuali. Ma noi non abbiamo mai pensato di farlo ", ha spiegato Giordano, rivolgendosi poi idealmente al marito di Chiara Ferragni: "Noi ci occupiamo dei problemi degli italiani, caro Fedez. Non ci occuperemo di lei e mi spiace se questo delude la sua vanità".

Giordano replica a Fedez in tv

Il giornalista ha poi inferto il ko tecnico al rapper rispondendo per le rime alla sua provocazione più urticante (" Voglio sapere se Mario Giordano ha ancora i testicoli attaccati allo scroto "). " Caro Fedez la volevo tranquillizzare, i testicoli si sono regolarmente staccati, è tutto regolare ", ha premesso sarcasticamente Giordano. E poi: " Per quanto riguarda la voce, è un mio difetto fisico che in passato mi ha anche fatto a lungo soffrire. Mi stupisce che lei, il paladino dei diritti civili, il grande difensore della civiltà sul palco di Sanremo, si attacchi ai difetti fisici degli altri. Se ha qualcosa da dirmi, lo dica su quello che penso o dico... Non si attaccano le persone sui difetti fisici, soprattutto se si è campioni dei dritti civili, non le pare? ".

"Caro Fedez, paladino dei diritti civili, se ha qualcosa da dirmi se la prenda con quello che dico e che faccio non attacchi le mie caratteristiche fisiche, non le pare?"@mariogiordano5 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/MP14OxxTDr — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 21, 2023

Fedez colpito e affondato con una stoccata rivolta proprio (presunto) ruolo di paladino anti-discriminazioni. Al riguardo Giordano ha facilmente puzecchiato il rapper milanese in punta di fioretto. " Adesso le hanno dato il palco di Sanremo, l'hanno eletta nuovo ideologo dei diritti civili ma lei è sempre quello che cantava: 'Ho un odio represso verso tutte le persone gay'. E poi cantava: 'Ti do mezza busta (...) se ammazzi Barbara D'Urso'. Sono cose del 2010-2013, mica di una vita fa. E anche più di recente, caro Fedez, lei che è campione dei diritti civili si è messo a ridere mentre parlava di Emanuela Orlandi ". Un riferimento quest'ultimo, alla recente polemica per una battutaccia pronunciata dal cantante durante una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio.

"Di lezioni da te non ne prendiamo"